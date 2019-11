Oostenrijkse zustermaatschappij Brussels Airlines staat voor zware besparingsoperatie tvc

Bron: Belga 0 Economie Austrian Airlines (AUA), die net als Brussels Airlines deel uitmaakt van de Lufthansa groep, gaat zwaar besparen, zo berichten Oostenrijkse media. Het bedrijf wil de kosten met 100 miljoen euro doen dalen. Er zouden ook meer dan 500 banen verdwijnen. De plannen zullen volgende week door topman Alexis von Hoensbroech bekend worden gemaakt.

Het zou gaan om de grootste saneringsoperatie ooit voor Austrian Airlines, die net als andere traditionele luchtvaartmaatschappijen in Europa last heeft van concurrentie van lowcost-maatschappijen.

Austrian breidde vorig jaar nog flink uit en creëerde daarbij 1.200 nieuwe banen. Maar zowat de helft daarvan zou nu weer worden geschrapt, melden lokale media. Austrian Airlines telt in totaal zo'n 7.000 personeelsleden.

Ook de vloot zou worden vernieuwd, met minder maar grotere toestellen. Vluchten van en naar Duitsland zouden door Lufthansa worden ingenomen. De basis van het lowcost-merk Eurowings in Wenen zou worden opgedoekt.

Winstdoel

In de eerste jaarhelft leed Austrian 53 miljoen euro verlies. Voor het volledige boekjaar ging men in juli nog uit van een licht positief resultaat. Maar Lufthansa heeft Austrian een winstdoel van 100 miljoen euro per jaar opgelegd, om de investeringen in de vloot te compenseren.

Ook Brussels Airlines staat voor een besparingsoperatie. De Belgische luchtvaartmaatschappij wil zonder een collectief ontslag - enkel met vrijwillig vertrek - afslanken tot een kleinere maar winstgevende maatschappij. De precieze details zouden later deze maand uit de doeken worden gedaan.