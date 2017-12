Ook waardedaling bitcoin kan vanaf nu geld opleveren SI

16u05

Bron: ANP, Belga 1 REUTERS Economie Een plotselinge waardedaling van de bitcoin kan beleggers binnenkort ook geld op leveren. Vanaf deze avond gaat namelijk de handel in zogeheten futures van start, waarmee kort gezegd kan worden gegokt op een prijsstijging of -daling van cryptomunten zoals de bitcoin.

De eerste futures worden verhandeld op de Chicago Board Options Exchange. Andere partijen volgen later. Futures zijn een alternatief voor de grotendeels ongereguleerde markt voor cryptomunten, zoals de bitcoin. Beleggers die in futures stappen hoeven zelf niet in het bezit te zijn van zo een munten.

Sommige partijen zijn blij met de meer gereguleerde manier om op bitcoins in te zetten. Anderen menen dat de risico's blijven bestaan voor beleggers en clearingorganisaties die de transacties ondersteunen.

Sinds begin december is de waarde van de bitcoin praktisch verdubbeld. De afgelopen dagen werden zowel scherpe bewegingen in beide richtingen geconstateerd. Op vrijdag verloor de munt bijna een vijfde van zijn waarde, terwijl hij in de 48 uur daarvoor bijna 40 procent won.