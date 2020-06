Ook vastgoedsector vraagt btw-verlaging van 21 naar 6 procent op nieuwbouw HAA

10 juni 2020

12u53

Bron: Belga 0 Economie Niet alleen de bouwsector, ook zijn vastgoed-collega's vragen de regering om de btw op nieuwbouw tijdelijk te verlagen van 21 procent naar 6 procent.

De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) sluit zich aan bij het pleidooi van de Confederatie Bouw om de btw op nieuwbouw tijdelijk te verlagen naar 6 procent op de eerste schijf van 60.000 euro. Dat moet extra zuurstof aan de bouw geven.

De tijdelijke btw-verlaging zat vorig weekend niet bij het steunpakket dat de superkern is overeengekomen. De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector - die de projectontwikkelaars, investeerders en verkavelaars vertegenwoordigt - hoopt dat de verlaging er alsnog komt. De maatregel moet de bouw of aankoop van nieuwe woningen herlanceren, klinkt het.



De sector van de nieuwbouw is volledig aan het stilvallen, zo waarschuwde de Confederatie Bouw afgelopen zaterdag al. “De orderboekjes zaten vol voor de coronacrisis. Maar het probleem is dat er geen orders bijkomen. De komende weken en maanden zullen die orderboeken leeg raken, en dan dreigen problemen”, klonk het.

Volgens de sectororganisatie dreigen 10.000 à 20.000 jobs verloren te gaan als er geen maatregelen komen, zoals een tijdelijke verlaging van de btw voor nieuwbouw en een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot eind dit jaar.



