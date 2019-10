Ook overnemer voor 29 resterende Thomas Cook-winkels, geen zekerheid over tewerkstelling SPS

25 oktober 2019

11u11

Bron: Belga 0 Economie Er is een tweede overnemer voor de 29 resterende winkels van Thomas Cook Retail België. Dat meldt de curator. Het gaat om een nieuw opgerichte vennootschap met ambities in de toeristische sector. Die neemt de inboedel van de winkels over en toont interesse in de huurcontracten. Over het personeel staan geen bepalingen in het akkoord dat de curator heeft gesloten.

Eerder nam het Spaanse Wamos 62 van de 91 winkels van het failliete Thomas Cook Retail België over. Maar de Spanjaarden zetten de bijl in het winkelnetwerk en namen in Vlaanderen 29 winkels niet over.

Die winkels krijgen nu een nieuwe toekomst onder de vennootschap in oprichting ‘Hillman Travel’. De inboedel van de filialen is overgenomen door het bedrijf. Huurcontracten zijn niet opgenomen in het overname-akkoord, maar de curator stelt de gegevens wel ter beschikking. De overnemer zou de contracten dan zelf hernieuwen.

Ook over het winkelpersoneel van Thomas Cook Retail België dat geen doorstart kon maken bij Wamos, zijn geen bepalingen opgenomen in het akkoord. Wamos maakte begin deze week een doorstart en heropende 62 Neckermann-winkels. Goed voor een garantie op bijna 200 van de 500 banen die bij het faillissement van Thomas Cook waren gesneuveld.