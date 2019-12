Ook MIVB voert contactloos betalen in, papieren tickets worden duurder SVM

24 december 2019

17u22

Bron: Belga 0 Economie De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB gaat vanaf april of mei van volgend jaar contactloos betalen invoeren en tegelijk ook de papieren tickets duurder maken. Het nieuws wordt bevestigd door de woordvoerders van de MIVB en van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). De andere tarieven blijven gelijk. Met cash geld zal binnenkort ook niet meer betaald kunnen worden op voertuigen van De Lijn.

De Brusselse regering heeft op de ministerraad van 19 december beslist om vanaf april of mei met contactloos betalen een nieuwe betaalmanier in te voeren. De reiziger kan dan op de bus en tram stappen zonder ticket en aan een ontwaarder met een contactloze bank- of kredietkaart of met een betaalapp een vervoersbewijs kopen. Wie de metro wil nemen, kan aan de toegangspoortjes van het station eveneens contactloos betalen.

Tegelijk worden de prijzen voor papieren tickets 50 cent duurder. Een papieren ticket voor één ritje aan een automaat kost dan 2,6 euro en de prijs voor een kaartje voor 24 uur stijgt naar 8 euro. Wie bij de chauffeur nog cash een ticket wil betalen, zal 3 euro betalen. Alle andere tickets en kaarten zijn enkel beschikbaar via de Mobib-kaart en worden dus niet duurder.

Ontradend effect

"De regering wil zo ontraden om nog papieren tickets te gebruiken. Die zijn duur om te produceren en zijn slecht voor het milieu. Iedereen gooit die meteen weg en omdat er een chip inzit, duurt het langer vooraleer ze afgebroken zijn", zegt MIVB-woordvoerster An Van hamme. Bovendien is de aankoop van papieren tickets op bus en tram lastig voor de chauffeurs.

MIVB gaat contactloos betalen vanaf 15 januari testen met de eigen werknemers om eventuele technische problemen op te sporen. In april of mei wordt de nieuwe betaalmanier ingevoerd op het hele MIVB-net.

De Lijn maakte eerder op de dag al bekend dat reizigers vanaf 1 juli niet meer cash zullen kunnen betalen in de bus. Wie nog cash wil betalen voor een rit zal een ticket in voorverkoop moeten halen. Op de voertuigen zelf zal contactloos betaald kunnen worden met de bankkaart, met een ticket in de app van De Lijn of via sms.