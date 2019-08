Exclusief voor abonnees Ook markt van Belgische influencers boomt: “Veel meer dan een foto met reclame” Bieke Cornillie

12 augustus 2019

19u54 0 Economie MediaMonks, een van de grootste advertisingbedrijven, lijft IMA Influencer Marketing Agency in, een Nederlands influencersbureau. Om maar te zeggen: influencers zijn (voorlopig) het nieuwe goud in reclameland. Ook in België. “De sector is zo groot, dat ze bijna zichzelf kapot maakt”, klinkt het.

Groot overnamenieuws bij onze noorderburen, want daar komt IMA Influencer Marketing Agency onder de vleugels van MediaMonks- gigaspeler in advertising en PR. Goed gezien van die laatste, want IMA heeft zomaar even 40.000 influencers op zak. En laten net die vloggers, bloggers en instagrammers de reclamemakers van vandaag zijn. De markt is de afgelopen jaren geëxplodeerd: schattingen spreken van een waarde van 9 miljard dollar wereldwijd, andere van tien tot zelfs twintig miljard dollar.

