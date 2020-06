Ook luxewinkels op Fifth Avenue lijden onder corona: Valentino eist onmiddellijke stopzetting huurcontract via rechtbank Joeri Vlemings

23 juni 2020

11u51

Bron: NBC News 0 Economie “Moeten we écht die onwaarschijnlijk hoge huurprijzen blijven betalen?” Dat vragen de luxewinkels op Fifth Avenue in Manhattan zich af. Het Italiaanse modehuis Valentino wil de huur van de boetiek van vier hoog in de chique winkelstraat zelfs met onmiddellijke ingang opzeggen via de rechtbank.

In precoronatijden kan je er tussen de winkelrekken flaneren met een glaasje champagne in de hand, maar nu staat shoppen ook in Manhattan op een laag pitje door de coronacrisis. Intussen lopen de exuberante huurprijzen wel door en dat is ook voor luxehuizen een enorm probleem. Maandag vroeg het Italiaanse Valentino aan de rechter zelfs om met onmiddellijke ingang het huurcontract op te zeggen voor het luxueuze gebouw op Fifth Avenue. Als argument voerde Valentino aan dat de verkoop via hun vlaggenschip “aanzienlijk belemmerd is geworden en onpraktisch, ondoenbaar en niet langer werkbaar is gemaakt”. Als schuldige factoren wees Valentino naar “de Covid-19-maatregelen, de social distancing, een gebrek aan consumentenvertrouwen en de heersende angst voor betuttelende, persoonlijke, ‘niet-essentiële’ luxeboetieks”.

Eerder al, begin mei, vroeg luxewarenhuisketen Neiman Marcus met hoofdzetel in Dallas bescherming aan tegen schuldeisers, wegens “een ongeziene ontwrichting veroorzaakt door de Covid-19-pandemie, die onze onderneming onder niet-aflatende druk heeft gezet”. In november vorig jaar maakte het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) bekend dat het de vermaarde Amerikaanse juweliersketen Tiffany & Co zou overnemen. In het eerste kwartaal van dit jaar moest Tiffany & Co een daling van zo’n 44 procent in de verkoop slikken in vergelijking met vorig jaar. Voor LVMH ging het over een daling van 17 procent. En vorige woensdag tuimelde een andere luxewarenhuisketen, Nordstrom, uit de S&P 500-index met de 500 grootste Amerikaanse bedrijven.

Wereldwijd zou de daling in de verkoopcijfers van luxemerken dit jaar 29 procent bedragen of een verlies van 85 tot 120 miljard dollar (75 tot 106 miljard euro), zo berekende adviesbureau Boston Consulting Group (BCG) in mei. Voor de mode- en luxesector in zijn geheel kan het verlies volgens BCG oplopen tot 600 miljard dollar (530 miljard euro). Experte Sarah Willersdorf van BCG houdt rekening met een best-case en met een worst-case scenario, naargelang de beschikbaarheid van een vaccin tegen het coronavirus. Als dat op zich zou laten wachten, bestaat het gevaar dat mensen minder geneigd en minder in de mogelijkheid zijn om luxegoederen aan te schaffen.

De luxewinkels in New York zijn in belangrijke mate afhankelijk van rijke Chinese shoppers. Zij waren tot voor de pandemie goed voor een derde van de verkoop van luxeartikelen in Manhattan. Nu geraken ze niet meer in New York door de ingevoerde reisbeperkingen.

Bovendien moet de luxesector het vooral hebben van de typische hoogst persoonlijke verkoop in de winkels, veel meer dan van de online verkoop. En net dát maken de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bijna totaal onmogelijk, terwijl de online verkoopcijfers nauwelijks iets kunnen goedmaken. Luxemerken zouden hun online aanbod kunnen uitbreiden, maar dan blijft de vraag of de rijke klanten die niet-individuele aanpak wel zien zitten.