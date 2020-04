Ook Levi Strauss trekt jaarprognose in jv

07 april 2020

22u37

Bron: ANP 0 Economie Jeansmaker Levi Strauss schrapt zijn eerdere verwachtingen voor dit jaar als gevolg van de coronacrisis. De impact van het virus op de resultaten van de maker van spijkerbroeken en andere mode is nog ongewis. Daarom waagt het bedrijf zich niet aan voorspellingen. In het lopende tweede kwartaal zal de impact "significant" zijn, zo werd al wel gewaarschuwd.

Het broeken- en kledingbedrijf sloot het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar af met een omzet van 1,5 miljard dollar. Dat betekende in de drie maanden tot 23 februari een stijging met 5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Wel zaten de onrusten in Hongkong, waardoor onder meer toeristen wegbleven, en het al eerder in Azië al rondwarende coronavirus de opbrengsten in de weg. Levi spreekt van een negatief effect van 2 procentpunt op de omzet.

In China was, tot de uitbraak van het virus halverwege januari grote delen van het openbare leven plat legde, sprake van een dubbelcijferige omzetgroei. Daarna gingen de deuren van de winkels op slot met alle gevolgen voor de omzet van dien. Medio maart gingen ook winkels elders dicht, wat in het vervolg van het boekjaar negatief voor Levi zal uitpakken.

Het eerste kwartaal werd afgesloten met een nettowinst van 153 miljoen dollar. Dat was 4 procent meer dan een jaar eerder.