Ook last van werkstress? Hoe het onze job almaar meer onwerkbaar maakt Sven Ponsaerts

01 december 2019

12u34 4 Economie Werken anno 2019: het is geen pretje. Nooit had de Vlaming het zó zwaar op het werk als vandaag. Voor het eerst zegt minder dan de helft (49,6%) een ‘werkbare job’ te hebben. Hoofdoorzaak: het groeiende aantal werkstressklachten. Ruim één op de drie werknemers kampt met psychische vermoeidheidsproblemen. Eén op de zeven kijkt zelfs tegen een burn-out aan. Dat blijkt uit de driejaarlijkse Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) op basis van een grootschalige peiling bij 13.000 werknemers.

De cijfers uit het onderzoek zijn ronduit schrikbarend: 840.000 Vlaamse werknemers - 36,8% van de beroepsbevolking - vertonen psychische vermoeidheidsproblemen, ofwel: werkstress. 6 jaar geleden was dat nog maar 29,3%. 310.000 werknemers - dat is 1 op de 7 - zitten duidelijk in de risicozone voor een burn-out. De 400.000 langdurig zieken die al langer dan een jaar thuis zitten, zijn nog niet eens in het onderzoek opgenomen. Nog eens 438.000 zijn langer dan een maand afwezig. Op zich geven deze cijfers volgens de SERV dus nog een positief vertekend beeld.

Wat is dat, werkbaar werk?

