Ook KBC en ING schrappen dividend jv

30 maart 2020

07u55

Bron: belga, ANP 1 Economie KBC en ING trekken hun dividend in, in navolging van de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) om geen dividenden uit te keren. Rabobank kwam zondagavond al met een vergelijkbare stap.

KBC trekt het eerder aangekondigde slotdividend van 2,5 euro per aandeel in. In november werd wel al een interimdividend van 1 euro per aandeel uitgekeerd.

In oktober zal worden geëvalueerd of het ingetrokken slotdividend alsnog geheel of gedeeltelijk kan worden uitgekeerd in de vorm van een interimdividend.

KBC annuleert ook het voorgestelde inkoopprogramma van 5,5 miljoen eigen aandelen.

De financiële groep volgt zo de aanbeveling van de ECB om in het licht van de coronacrisis tot tenminste oktober geen dividenden uit te keren. Tegelijk verzekert CEO Johan Thijs dat de bank over “solide kapitaal- en liquiditeitsposities” beschikt die KBC in staat stellen extreme scenario’s te doorstaan.

KBC gaat ook de geplande algemene aandeelhoudersvergadering virtueel organiseren.

Ook de Nederlandse bank ING schrapt zijn dividend vanwege de coronacrisis. ING zegt dat het besluit tot minstens 1 oktober zal gelden.

“Dit zijn buitengewone tijden voor ons allemaal. We zijn goed gekapitaliseerd en gefinancierd en we willen aandeelhouders graag een aantrekkelijk rendement bieden. Maar nu is het verstandig om de aanbevelingen van de ECB rond dividend voor Europese banken op te volgen”, aldus topman Ralph Hamers van ING.