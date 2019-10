Ook Grieken krijgen geld om te lenen KVDS

09 oktober 2019

13u28

Bron: Belga 0 Economie Griekenland is toegetreden tot de club van landen die lenen aan negatieve rentes, waarbij investeerders betalen om geld uit te lenen. Voor een lening van drie maanden, betaalt Athene een negatieve rente van -0,02 procent.

Griekenland haalde woensdag 487,5 miljoen euro op met de kortetermijnlening.

Ommezwaai

De negatieve rente is een serieuze ommezwaai. In 2010 dienden de Grieken nog van het bankroet te worden gered en moest het land overeind worden geholpen met leningen van de andere Europese landen en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).





Griekenland kan profiteren van de grote vraag naar overheidsobligaties in onzekere economische tijden, en het nieuwe opkoopprogramma van de ECB, bedoeld om de Europese economie extra zuurstof te geven.

Voor 2020 voorziet de regering in Athene een economische groei van 2,8 procent.