Ook geldtransferdienst TransferWise trekt naar Brussel IB

10 januari 2019

00u29

Bron: Belga 0 Economie Geldtranferdienst TransferWise is de nieuwste vis aan de Brusselse brexit-haak. Het bedrijf met hoofdzetel in Londen gaat een kantoor openen in Brussel. Dat kantoor wordt de Europese hub voor transacties in de Europese Unie nu het Verenigd Koninkrijk eind maart de EU wil verlaten.

De gesprekken met de Nationale Bank over een Belgische vergunning zitten in de laatste fase, meldt het bedrijf.

Gebruikers kunnen via TransferWise geld overmaken naar het buitenland. De fintech zegt dat het daarbij tot achtmaal goedkoper kan zijn dan de traditionele bank, die transactiekosten aanrekenen. Het bedrijf vraagt nu een nieuwe vergunning aan in Brussel. "We verwachten dat alles rond is voor Brexit", verduidelijkt de woordvoerster van het bedrijf.

"Die vergunning zorgt ervoor dat TransferWise-gebruikers dezelfde service krijgen in het geval van een 'no deal'-Brexit", voegt het bedrijf toe in een persbericht. Brussel wordt de Europese hub: de transacties van klanten in de EU zullen via de Belgische vergunning verlopen.

“Logische stap”

"Brussel ligt aan de bron van alle EU-zaken, dus een kantoor in de stad is een logische stap voor ons", zegt CEO en medeoprichter Kristo Käärmann, die ook een pluim geeft aan toezichthouder Nationale Bank. "Een Belgische vergunning voor betalingsinstelling zorgt ervoor dat we een goede service kunnen blijven aanbieden aan onze gebruikers over de hele wereld, wat er ook gebeurt met de brexit-deal."

TransferWise zal met een klein team starten in Brussel. De exacte locatie en startdatum zijn nog niet geweten.

Het wereldwijd hoofdkwartier in Londen zal TransferWise blijven uitbreiden, klinkt het nog. Brussel zal het tiende kantoor worden. Nu zijn er al kantoren in onder meer Tallinn, Boedapest, Tokio en Sydney. TransferWise telt naar eigen zeggen 4 miljoen klanten wereldwijd. Maandelijks wordt via de dienst 3 miljard euro overgemaakt. Het bedrijf telt meer dan 1.4000 werknemers wereldwijd.

Andere bedrijven

Verzekeringsmarkt Lloyd's of London was het eerste bedrijf dat zich wegens de Brexit ook in België vestigde. Na Lloyd's kondigen enkele andere bedrijven hun komst aan. Het gaat onder meer om de Australische verzekeraar QBE en de Japanse sectorgenoot MS Amlin, geldtransferdienst MoneyGram en fintechbedrijf Ebury Partners.

Ook Euroclear, gespecialiseerd in het afwikkelen van wereldwijde effectentransacties, verhuist zijn holding van Londen naar Brussel.