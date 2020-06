Ook Franse kledingketen Celio vraagt bescherming aan, “Belgische winkels niet betrokken” ADN

22 juni 2020

11u56

De Franse keten van mannenmode Celio - ook actief in ons land - heeft in Frankrijk bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Het bedrijf wijst op de impact van de coronacrisis. De Belgische winkels zijn niet betrokken.

Volgens het bedrijf heeft de coronacrisis - waardoor meer dan 1.500 winkels wereldwijd de deuren moesten dicht houden - gezorgd voor een omzetverlies van bijna 100 miljoen euro.

Celio besliste daarom om bij een Parijse handelsrechtbank een gerechtelijk akkoord te zoeken voor zijn Belgische holding Celio international en voor het filiaal Celio France. Dat moet de groep de nodige tijd geven om de commerciële activiteiten te hervatten en een transformatieplan door te voeren.



Celio zegt nog dat de buitenlandse operationele filialen - waaronder ook in België - niet betrokken zijn in de beschermingsprocedure. Celio telt 30 winkels in ons land.