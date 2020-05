Ook de rijken voelen de crisis: deze Belgen werden miljoenen armer (of rijker)

Belgen die talloze miljoenen of zelfs miljarden bezitten zullen ook tijdens de lockdown geen boterham minder moeten eten. Maar als ze al hun bezittingen optellen, zullen ze wel even stoppen met kauwen.

Dat komt omdat de grootste vermogens van ons land niet geparkeerd staan op spaarrekeningen, die geen millimeter verroeren, zelfs als de economie stilvalt. Die grote sommen zijn gemaakt via succesbedrijven, en daar zit het geld vandaag nog steeds in.

Zoiets kan je het makkelijkst volgen bij bedrijven die op de beurs staan, omdat de koers elke dag kan reageren op de impact van het coronavirus. Wanneer zo’n bedrijf plat op de rug gaat, zakt de beurswaarde onmiddellijk. En dus ook het vermogen van de betrokken Belgen.

Brouwerszonen

Het overkwam de rijkste Belg, Alexandre Van Damme. Hij is de discrete kleinzoon van een van de oprichters van Jupiler, en vandaag de grootste individuele aandeelhouder van AB InBev. Dat is de opvolger van het Leuvense Interbrew, met voorsprong de grootste brouwer ter wereld.

Ook de families de Spoelberch en de Mévius, de nummers twee en drie volgens de website De Rijkste Belgen, hebben hun fortuin te danken aan het langdurige succes van AB InBev. Maar dat ligt wel even anders nu niemand nog op café de lippen zet aan een frisse pint. Sinds begin dit jaar werd elk aandeel van de brouwer 49 procent minder waard. En niemand bezit meer van die aandelen dan de allerrijkste mensen van ons land.

Zij zagen de hoofdmoot van hun vermogen met een paar miljard krimpen door de coronacrisis. AB InBev zat daarvoor trouwens al in een sukkelstraatje: tussen de piek van eind 2015 en vandaag is de beurskoers met twee derden (-69 procent) gezakt.

Colruyt en Coucke

Het omgekeerde gebeurde met de familie achter de warenhuisketen Colruyt. Dat bedrijf had wekenlang de wind in de zeilen toen alle Belgen zich thuis opsloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Gevolg: de grootste supermarktketen van ons land is vandaag een tiende (+10 procent) meer waard dan begin dit jaar. En de telgen van Franz Colruyt bezitten nog altijd meer dan de helft van het bedrijf dat hij begon in 1928.

Marc Coucke, de bekendste rijke Belg, zit tussen de twee in. Sinds hij Omega Pharma verkocht aan de Amerikaanse Perrigo bezit hij voor honderden miljoenen euro’s aan aandelen in die farmareus. Het bedrijf doet niet mee aan de wedloop richting een vaccin, maar is wel een van de essentiële diensten in de VS die altijd op volle toeren is blijven draaien.

Perrigo ging in maart onderuit samen met de beurs. Maar het herstel volgde zo snel dat het aandeel nu alweer 6 procent hoger noteert dan begin dit jaar. Zo werd Coucke tegen midden maart grofweg 57 miljoen dollar (zo’n 52 miljoen euro) lichter, om in de weken nadien weer 74 miljoen dollar (bijna 68 miljoen euro) hoger te surfen.

Na de verkoop van Omega Pharma spreidde Coucke zijn vermogen over meer dan alleen de farmasector. Hij mikte onder meer op toerisme en entertainment, wat op dit moment geen goed idee blijkt. Zo bezit hij bijna een derde van het dierenpark Pairi Daiza, investeerde hij aan de lopende band in het Ardeense dorpje Durbuy en kocht hij de voetbalclub RSC Anderlecht en de Nederlandse indoorskipistes van Snow World. Op al die plaatsen gaat het financieel slecht op dit moment.

Frère

De kampioenen van een gespreid fortuin zijn de Frère’s, de nakomelingen van wijlen Albert Frère die in de jaren 90 de kroon van rijkste Belg droeg. Die verdiende hij door grote Belgische bedrijven op een gewiekste manier te kopen en verkopen.

Maar deze keer hebben zijn nakomelingen pech: een aantal van hun belangrijkste bedrijven zit tegelijk in slecht weer. Daardoor is de gezamenlijke waarde van hun beleggingen nog lang niet hersteld van de opdoffer genaamd corona. Het belangrijkste deel ervan zit in de portefeuille van GBL (Groupe Bruxelles Lambert), dat bijna 40 procent verloor in de beurscrash van maart en nu nog altijd een kwart (-27 procent) minder waard is dan begin dit jaar.

Lees ook:

ACV legt coronabrugpensioen en vermogensbelasting op tafel: “1 procent op vermogen boven 1 miljoen euro”

Geldexpert Geert Noels legt uit waarom sommige oplossingen spaarders hard zullen treffen: “Coronacrisis raakt vooral hardwerkende Vlaming” (+)