Ook corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

16 mei 2020

18u00

Bron: Belga 2 Economie Zelfstandigen die tijdens de maanden mei en juni hun activiteiten moeten onderbreken omdat ze de zorg van kinderen op zich moeten nemen, kunnen een beroep doen op ouderschapsverlof. De ministerraad heeft in een elektronische zitting het koninklijk besluit hiervoor goedgekeurd.

"Veel zelfstandigen zijn genoodzaakt hun activiteit op een lager pitje te zetten omdat de zorg van de kinderen erbij komt in deze periode. Daarom is het belangrijk om deze uitkering van 532,24 euro te geven als zij die zelfstandige activiteit combineren met de zorg voor jonge kinderen, want die combinatie is geen evidentie. Voor éénoudergezinnen voorzien we een uitkering van 875 euro", verduidelijkt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block.

Naar analogie met het Covid-19-ouderschapsverlof dat onlangs ingevoerd werd voor werknemers kunnen nu ook zelfstandigen een beroep doen op de ouderschapsuitkering. "In deze tijden van lockdown moeten veel ouders tegelijkertijd werken en hun kinderen opvangen. Het is daarom belangrijk dat ook zelfstandigen de mogelijkheid hebben om te beschikken over deze ouderschapsuitkering: het is een kwestie van sociale rechtvaardigheid", vult minister van Zelfstandigen Denis Ducarme aan.

Om recht te hebben op de uitkering moet de zelfstandige zijn activiteit gedeeltelijk onderbreken om de zorgtaken van één of meerdere kinderen op zich te nemen. Het ouderschapsverlof kan niet gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht, dat eerder kon worden aangevraagd bij het (gedeeltelijk) wegvallen van de activiteit van de zelfstandige. Het ouderschapsverlof is bedoeld voor zelfstandigen die zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar of voor kinderen met een beperking.

