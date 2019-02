Ook benzine morgen duurder KVDS

20 februari 2019

10u29

Bron: Belga 0 Economie Benzine wordt morgen duurder aan de pomp. Dat laat de federale overheidsdienst Economie weten. De maximumprijs voor een liter (95 E10) bedraagt dan 1,4280 euro of een stijging met 2,7 cent per liter. Ook diesel is deze week al duurder geworden.

Aanleiding voor de prijsstijging is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten. Het is meteen de hoogste prijs die je al voor benzine moest betalen dit jaar.