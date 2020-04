Ook Belgische luierproducent Ontex schrapt vooruitzichten WDw

09 april 2020

10u20

Bron: Belga 0 Economie Ontex heeft in het eerste kwartaal van 2020 op vergelijkbare basis een omzetgroei van 6,6 procent in de boeken gezet. Dat blijkt uit een tussentijdse update van de Belgische luierproducent. Toch schrapt het bedrijf zijn vooruitzichten voor dit jaar.

Ondanks de coronacrisis bleven de achttien productievestigingen van Ontex tot nu toe op een aantal beperkte onderbrekingen na draaien. Maar de impact van de pandemie in de toekomst is moeilijk te voorspellen. "Aangezien de pandemie zich verder verspreidt over de landen waarin we actief zijn, wordt het behoud van ons huidige activiteitsniveau in toenemende mate uitdagend", luidt het.

Daarom schrapt de luierproducent nu de vooruitzichten voor 2020 die hij begin maart nog vooropstelde. Het ging om een eencijferige stijging van de omzet (2,27 miljard euro in 2019) en een toename van de operationele kasstroom (ebitda) tot 270 à 275 miljoen euro.

Sterke liquiditeitspositie

Ontex benadrukt voorts dat het een sterke liquiditeitspositie heeft. Het bedrijf ziet voorlopig ook niet meteen af van zijn dividend (0,16 euro per aandeel), maar stelt de beslissing over een mogelijke betaling wel uit tot later dit jaar.

