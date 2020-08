Ook Amazon schrapt term ‘Zwarte Piet’ SVM

26 augustus 2020

10u37

Bron: Belga 46 Economie Zwarte Piet lijkt geen rol van betekenis meer te spelen bij de grote webwinkels. Na Bol.com gaat ook Amazon de term ‘Zwarte Piet’ niet langer gebruiken in teksten om de producten aan te prijzen. Eerder hadden ook Facebook en Instagram al foto’s, tekeningen en filmpjes met Zwarte Piet verboden.



Amazon zegt niet waarom nu tot deze koerswijziging wordt overgegaan. Het verwijst alleen naar de voorwaarden voor externe verkopers. Daarin staat dat Amazon geen producten toestaat die haat, geweld, raciale, seksuele of religieuze onverdraagzaamheid promoten.

“Kwetsend”

Bol.com gaf wel een uitleg. “Vanuit de feedback die we recent kregen, hebben wij geconcludeerd dat ‘Zwarte Piet’ als kwetsend kan worden ervaren”, stelde de webwinkel. “Al jaren leggen wij de nadruk op Sinterklaas en cadeautjes in onze communicatie-uitingen, daarin speelt ‘Piet’ dus al geen rol meer. Vorig jaar namen we ook het besluit om productafbeeldingen te weren waarop volledig donker geschminkte mensen te zien zijn.”

Nu wordt dus nog een stapje verder gegaan. “Iedereen moet bij ons terechtkunnen en zich welkom voelen. Dat gaat niet samen met een assortiment dat aanzet tot discriminatie of haat en daardoor als kwetsend wordt ervaren. Noem het voortschrijdend inzicht, in navolging van de actualiteit in België en Nederland.”

Label

Als er bij boeken, films of muziek een educatief of historisch belang mee gemoeid is, kan de term wel behouden blijven. “Maar dan komt er een label bij dat aangeeft dat de inhoud als controversieel beschouwd wordt”, klinkt het. Pietenkostuums zullen te koop aangeboden blijven worden, op voorwaarde dat ze geen stereotype karikatuur uitbeelden (denk bijvoorbeeld aan een zwarte pruik of grote gouden oorringen). Na de beslissing barstte een storm van kritiek los.

En wie zijn jullie om de moraalmeester uit te hangen? Jullie zijn niets meer dan grof geld-verdieners. En jullie denken dat jullie met deze schaamteloze actie NOG meer geld gaan verdienen. Jullie zijn walgelijk. Henk(@ henktoepoer) link

Het probleem is niet dat materiaal aanstootgevend is, het probleem is dat velen tegenwoordig zo snel gekwetst zijn. Het voorkomen van ‘gekwetst voelen’ is echter niet een taak van de samenleving. Dus wat gaan jullie eraan doen om weg te blijven van dit hellende vlak? Jaco de Jong(@ Het_is_Jaco) link

Dat zeggen we precies nergens. bol.com(@ bol_com) link

Als jullie geen mensen willen kwetsen, zou ik (met een stevig/bol postuur) het zeer op prijs stellen wanneer jullie de bedrijfsnaam zouden veranderen.

Telkens wanneer ik https://t.co/Y2xMt5tN36 zie of hoor, voel ik mij diep gekwetst! 😭 henk(@ henk16549544) link

We zijn van mening dat de vergelijking die je hier trekt niet op gaat. bol.com(@ bol_com) link

Het verschil tussen racisme en zwaarlijvige mensen kun je vast wel zelf ergens opzoeken. We zijn een privaat bedrijf, geen bijlesdocent. bol.com(@ bol_com) link

Ook Coolblue liet overigens nog met een knipoog weten het eens te zijn met die beslissing. Toen een klant liet weten dat hij zijn spullen voortaan wel bij de Nederlandse webshop zou kopen, kwam de volgende reactie. “Leuk dat je bij ons bestelt, maar we willen er wel even bij zeggen dat we het meer dan eens zijn met onze concullega’s.”

Leuk dat je bij ons besteld hebt! We willen er wel even bij zeggen dat we het meer dan eens zijn met onze concullega's. Coolblue(@ Coolblue) link

