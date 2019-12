Ook ACV keurt sociaal plan Proximus goed: 1.300 banen sneuvelen LH

09 december 2019

13u25

Bron: Belga 2 Economie De christelijke vakbond ACV-Transcom heeft vandaag tijdens een bijeenkomst van het paritair comité het sociaal plan over een herstructurering bij Proximus goedgekeurd. Dat meldt vakbondsman Luc Inghels. Daarmee is de vereiste tweederdemeerderheid voor het sociaal akkoord bereikt.

Minder dan twee weken geleden stond het herstructureringsplan bij Proximus ook al op de agenda van het paritair comité. Toen hadden de christelijke en socialistische vakbonden zoals verwacht het plan van de directie verworpen. De liberale vakbond VSOA stemde als enige voor, maar met de afwijzing van ACV en ACOD was de vereiste tweederdemeerderheid niet meer haalbaar.

De raad van bestuur van Proximus maakte echter al snel bekend dat hij het in januari aangekondigde transformatieplan in afgeslankte vorm - ongeveer 1.300 bedreigde arbeidsplaatsen in plaats van 1.900 - alsnog zou doorduwen. Toch liet de raad nog ruimte tot verder overleg.

Dat overleg leverde een licht gewijzigd plan op, waarover vandaag opnieuw werd gestemd in het paritair comité. Volgens ACOD gaat het echter om "uiterst minieme" wijzigingen en is er "niets veranderd aan de grond van de zaak". De socialistische vakbond gaf dan ook meteen duidelijk te kennen opnieuw tegen te zullen stemmen.

Bij ACV-Transcom bleef het echter windstil. Tijdens het paritair comité stemde de grootste vakbond bij Proximus uiteindelijk alsnog vóór het plan, nadat de vakbond opnieuw zijn leden had geconsulteerd. De vereiste tweederdemeerderheid binnen het paritair comité voor het sociaal akkoord is daarmee binnen.

Garanties

Een van de redenen waarom de christelijke vakbond het plan nu wel steunt, is om ervoor te zorgen dat de afspraken worden nagekomen die in de loop van de onderhandelingen zijn gemaakt. “Na het vorige paritair comité besliste de raad van bestuur om het akkoord in uitvoering te brengen”, zegt ACV’er Inghels. “Onze vrees was dat de garanties die we gekregen hebben, zouden vervallen.”

Daarnaast had de vakbond na het vorige paritair comité “drie breekpunten” geformuleerd. Daarover kwamen er voldoende garanties, luidt het. Het gaat onder meer om het beperken van de naakte ontslagen. “Na de eerste fase van het vrijwillig vertrek zullen we duidelijkheid hebben over wie er vertrekt en wat de verdere impact zal zijn.” Werknemers hebben nog tot 17 januari om in te tekenen, in februari zitten de bonden opnieuw samen.

Het tweede breekpunt betreft het “minimaliseren van de flexibelere regels tot latere ontslagen”, waarbij de vakbond heeft bedongen dat er gedurende minstens 6 maanden geen nieuwe ontslagen vallen. Tot slot komt er een regeling waar bepaalde werknemers met een zwaar beroep vrijwillig op kunnen intekenen: zij kunnen deeltijds (50 procent) aan de slag gaan en via een premie toch nog rekenen op 75 procent van het voltijdse loon.

Constructieve sfeer

De directie van Proximus stelt in een reactie dat het verder overleg met de vakbonden “in een constructieve sfeer” is verlopen. “Er werden een aantal elementen ter verbetering aan het transformatieplan toegevoegd. Zo wordt de werkzekerheidsclausule uitgebreid tot 1 januari 2022, zijn er extra inspanningen geleverd om het aantal medewerkers in overtal verder te verminderen, en zijn er bijkomende maatregelen voor eindeloopbaan voor fysiek zware beroepen”, luidt het.

Volgens Proximus is het “in de volgende dagen en weken nu de prioriteit om met het grootste respect de betrokken medewerkers te begeleiden en te ondersteunen”.