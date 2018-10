Ooit stond Ilham Kadri (49) voor de keuze: trouwen en huisvrouw worden, of studeren. Nu wordt ze de eerste vrouw aan het hoofd van chemiereus Solvay «Mijn Marokkaanse grootmoeder was analfabeet. Ze wou dat ik wél kon kiezen hoe, waar en met wie ik zou leven» Sven Spoormakers

09 oktober 2018

17u29

Bron: Eigen berichtgeving 1 Economie Lang geleden stond Ilham Kadri (49) voor de keuze: als Marokkaans meisje trouwen en huisvrouw worden of studeren. Ze koos voor het laatste, en bouwde een indrukwekkende carrière uit in de chemie-industrie bij bedrijven als Shell en Dow Chemical. Nu – op 1 maart, om precies te zijn - wordt ze de nieuwe CEO van de Belgische chemiereus Solvay.

«Een Marokkaans gezegde stelt dat er voor een vrouw maar twee manieren zijn om haar huis te verlaten. De eerste is wanneer ze trouwt en bij haar man gaat wonen. De tweede wanneer ze sterft en in een doodskist wordt buiten gedragen. Mijn grootmoeder heeft me geleerd dat er dérde manier bestaat: studeren.»

Het is een wijsheid die Ilham Kadri graag vertelt tijdens interviews en speeches. Haar Marokkaanse grootmoeder heeft haar leven immers op een fabelachtige manier richting gegeven, zegt ze.

