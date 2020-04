Onze geldexpert Paul D’Hoore: “Zonder tijdelijke werkloosheid ziet de hele economie af”

Economie Door mensen op tijdelijke werkloosheid te zetten wordt ons land gespaard van allerlei vervelende bijwerkingen. Onze geldexpert Paul d’Hoore legt in een video duidelijk uit wat dit precies inhoud. “Het is de bedoeling dat mensen een tijdelijke situatie kunnen overbruggen en normaal verder kunnen leven.”



Honderdduizenden Belgen zijn door hun werkgever voor even aan de kant geschoven. De bedrijven proberen zo lang mogelijk te overleven terwijl de zaken barslecht gaan, dus helpt het om die kost op de overheid af te kunnen schuiven. Ondertussen verdienen de getroffenen iets meer dan een “echte” werkloze.

“Het is een manier om de economie draaiende te houden”, verdedigt financieel expert Paul D’Hoore het systeem dat nu masaal benut wordt. “Bedrijven zijn erg happig hierop omdat ze de mensen even niet nodig hebben maar hopelijk binnenkort weer wel.”

“Door ze op tijdelijke werkloosheid te zetten blijven ze werknemer van hetzelfde bedrijf. Ze kunnen opnieuw ingeschakeld worden met alle capaciteiten die ze hebben. Ze kennen het bedrijf, de methodes om te werken en ze kunnen onmiddellijk terugkeren.”

“Het is de bedoeling dat die mensen niet in de problemen komen. Dat ze een tijdelijke situatie kunnen overbruggen en normaal verder kunnen leven. In andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, gaan ze meteen naar de werkloosheid. Dat betekent minder inkomen, minder koopkracht, en dat werkt door op de hele economie. Mensen die minder koopkracht hebben verbruiken minder, en daar gaat de hele economie onder leiden.”