Onze expert Paul D’Hoore: “Zelfs goud stelt teleur tijdens moeilijke beursdagen”

Met het eerste kwartaal van 2020 achter de rug kunnen we zeggen dat het ronduit slecht was. “De maand maart was slecht, en januari en februari waren ook helemaal niks,” vat Paul D’Hoore van VTM NIEUWS het samen. “Dus is iedereen ongerust en iedereen zoekt wat er toch nog iets opleverde.”

Naast Amerikaanse staatsobligaties gaf alleen goud een positief rendement sinds nieuwjaar. De goudprijs in dollar steeg 4 procent, in euro 7 procent. “Ik denk dat de meeste mensen met goud in hun portefeuille hadden gedacht dat goud hard zou stijgen bij een beurscrash.”

“Dat is helemaal niet gebeurd. Sterker nog: op de dagen dat de beurzen het heel slecht hebben gedaan, is goud ook gedaald. En dat is typisch voor slechte financiële markten. Als het echt slecht gaat, dan zijn er eigenlijk geen veilige havens. Dan wil iedereen weg uit alles waar hij weg uit kan.”

“De conclusie is eigenlijk: er is maar een vluchtoord en dat is het spaarboekje. Het brengt niks op, het zakt ook niet en het is te allen tijde opvraagbaar. Cash is eigenlijk het enige dat veilig is, de andere veilige beleggingen waar vaak over wordt gesproken brengen ook niet zo heel veel op.”