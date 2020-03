Onze expert Paul D’Hoore: “Vergeet dit jaar je pensioensparen niet” Sven Watthy

20 maart 2020

19u53 0 Economie Een straffe beursdaling doet pijn, maar is goed nieuws voor langetermijnbeleggers. Zoals mensen die sparen over hun pensioen. “In een jaar als dit moet je zéker aan pensioensparen doen,” zegt onze expert Paul D’Hoore. “Ook al staat je fonds nu lager dan een jaar geleden.”

Meer dan anderhalf miljoen Belgen spaart voor de oude dag via een pensioenspaarfonds. Of ze het beseffen of niet: op die manier beleggen ze in aandelen. Hun rekening ziet er door de beursdaling dus niet geweldig uit.

“Mensen die zien dat hun fonds lager staat dan een jaar geleden verliezen misschien het enthousiasme om een nieuwe storting te doen. Dat is natuurlijk fout,” redeneert beursspecialist Paul D’Hoore. “In een beursjaar zoals dit moet je zéker aan pensioensparen doen. Op de beurs koop je nu al met 30 procent vergeleken met januari. Dat is zeker interessant.”

Het is op dit moment onmogelijk om te zeggen hoe lang dit gaat duren

Toch predikt onze expert geen haast en spoed. “Het is op dit moment onmogelijk om te zeggen hoe lang dit gaat duren. De volledige beursdaling tijdens de bankencrisis van 2008 en 2009 duurde in totaal 17 maanden.”

“Toen begon het ook met problemen ver van ons huis, die uiteindelijk toch bij ons kwamen. Ook toen hadden we geen geen idee waar die problemen ons zouden brengen. Het verschil is dat de malaise ons nu veel sneller bereikt dan toen, misschien is de oplossing er ook veel sneller.”

Geen haast

“Maar als we ervan uitgaan dat het maanden duurt voor een beurscorrectie wordt goedgemaakt, is er geen haast bij om je pensioenspaarfonds aan te vullen. Je moet het natuurlijk wel doen in deze periode van daling.”

Naast de pensioenspaarfondsen gebruiken nog eens zo’n anderhalf miljoen Belgen een pensioenspaarverzekering. Zij hebben een gegarandeerd - zij het laag - rendement. De keerzijde daarvan is dat ze niet kunnen inspelen op de huidige beursdaling.