Onze expert Paul D’Hoore: “Olie blijft nog lang goedkoop” Sven Watthy

30 maart 2020

19u35 0 Economie Terwijl de vraag naar olie wegvalt omdat de wereldeconomie in sluimermodus zit, draaien Rusland en Saoedi-Arabië de kraan volledig open omdat ze niet tot een politiek akkoord kwamen. “De olieprijs staat daardoor op het laagste peil in 18 jaar, en dat zal zeker nog weken of zelfs maanden zo blijven, maar geen jaren”, zegt financieel expert Paul D’Hoore.

Een maand geleden was de olieprijs al niet bijster hoog, en toen ging er bijna de helft af. “De Saoedi’s probeerden met de Russen een afspraak te maken om samen minder op te pompen. Door het aanbod te verlagen, wilden ze meer verdienen per vat.”

“Rusland was daartoe niet bereid, dus redeneerde Saoedi-Arabië: als het zo zit, doen we net het omgekeerde en zullen we wel zien wie dat het langste kan volhouden.”

Dat speelde zich af nog voor het coronavirus de beuk erin gooide in westerse landen, waar veel bedrijven zitten die olie kopen en verbruiken. “Er zijn naar schatting 26 miljoen vaten minder per dag nodig: dat is ongeveer evenveel als de totale productie van Saoedi-Arabië en Rusland samen”, vertelt de specialist van VTM Nieuws.

“Er komt een einde aan”

“Daardoor is de prijs nog een keertje gedaald, tot het laagste niveau in 18 jaar. Iedereen denkt dat dit een buitenkans is, waardoor bedrijven massaal olie kochten om op te slaan. Ondertussen weet niemand nog waar ze hun olie kwijt kunnen.”

“Wie snel zijn stookolietank wil vullen, hoeft zich niet te haasten: dit kan nog weken of wie weet zelfs maanden duren. Maar dit kan je geen jaren volhouden: ooit gaat iemand met de ogen knipperen. Op een dag komt hier een einde aan.”