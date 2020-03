Onze expert Paul D’hoore na beste beursdag in 10 jaar: “Morgen kan het alweer anders zijn”

Op minder dan een maand na de slechtste beursdag in decennia, volgde dinsdag de grootste stijging in 10 jaar voor de Bel20, en de beste dag sinds 1933 voor de Dow Jones. Typisch, denkt expert Paul D’Hoore. ‘De koersbewegingen in deze omstandigheden zijn groot in beide richtingen. Deze keer waren er heel veel mensen die hier en daar beterschap zagen, en die springen weer op aandelen waardoor je een grote stijging krijgt. Daarnaast reageren geprogrammeerde computers op dalingen of stijgingen, waardoor ze het effect nog versnellen.’

“Enkel in deze omstandigheden zie je stijgingen van 7 procent voor een volledige beurs, zoals nu. Maar laten we wel wezen: morgen kan het weer anders zijn.”

“Voor een particulier is de beste strategie om niet te veel te bewegen, en vooral niet met de bewegingen mee te gaan. Wie maandag in paniek verkocht bij de daling, die zat dinsdag compleet verkeerd. Wie vandaag heeft gekocht tijdens de stijging zal misschien morgen of overmorgen weer compleet verkeerd zitten.”

“De beste strategie voor een kleine belegger is om geleidelijk goeie aandelen te kopen, pakweg een keer per maand, die bedoeld is voor de komende jaren. Ga niet deze markt op met geld dat je binnenkort zal nodig hebben.”

“Het is in tijden zoals deze dat je aandelen kan kopen aan heel interessante prijzen. Weet ook dat als je koopt, je de week nadien al met verlies kan zitten. Maar als je koopt voor de lange termijn speelt dat eigenlijk geen rol.”