Onze expert Paul D’Hoore: “Laat de kans niet liggen bij lage beurskoersen” Sven Watthy

27 maart 2020

20u10 0 Economie Het kan nog lang duren voor beleggers hun verliezen van de jongste weken helemaal hebben ingehaald. “Wacht niet alleen tot het weer goed komt, maar maak van de lagere koersen gebruik om goedkopere aandelen te kopen,” raadt beurskenner Paul D’Hoore aan.

“Om een verlies van 25 procent goed te maken is een stijging van 33 procent nodig”, rekent de specialist van VTM Nieuws voor. “Als je portefeuille 50 procent zakt moet ze daarna verdubbelen. Het strafste voorbeeld uit de geschiedenis is 1929, toen de beurs 90 procent verloor. Daarvoor was een stijging van 900 procent nodig, en dat duurde 25 jaar.”

“Zo erg zal het deze keer wellicht niet zijn,” aldus D’Hoore. De Bel20 noteerde vrijdagavond ongeveer 30 procent onder de piek van midden februari en moet 43 procent stijgen om dat te evenaren. “De belangrijkste conclusie is niet alleen te wachten na een zwaar verlies tot het weer goedkomt.”

“Maak ook van die lagere koersen gebruik om goedkopere aandelen aan te kopen. Je hoeft je vandaag niet te haasten maar je mag ook niet wachten tot we veel verder zijn en de beurs terug op het niveau van voordien staat. Dan heb je de hele kans laten liggen om goedkoop te kopen.”

“Hou dus goed in je achterhoofd: zware dalingen hebben een nog grotere stijging nodig om die daling goed te maken. Maar je mag de kans niet laten voorbijgaan om van die zware daling ook gebruik te maken.’”