Onze expert Paul D’Hoore: “Geschrapte dividenden zullen zo snel mogelijk hersteld worden”

“Cash is king”, haalt D’Hoore een oude beursleuze aan. “Alle bedrijven willen zo veel mogelijk cash op de rekening hebben om deze moeilijke periode door te komen. Daarvoor moet bij veel bedrijven het dividend sneuvelen.”

Donderdag was beleggersfavoriet Umicore de laatste in een lang rijtje Brusselse aandelen dat zijn beloofde winstuitkering terugnam. De uitkering gebeurt altijd verschillende maanden na de aankondiging, dus er is tijd genoeg om nog terug te krabbelen.

“Maar voor bedrijven is dat een pijnlijke zaak. Velen gaan er prat op dat ze jarenlang hun dividend nooit verlaagden. Als ze dat nu moeten doen blijft die knik in de curve nog jaren als herinnering aan het coronatijdperk.”

“De veiligste dividenden zijn die van investeringsmaatschappijen, of holdings. Die hebben een lange traditie van winstuitkeringen die telkens een klein beetje omhoog kunnen. Kijk ook naar wie de grote aandeelhouder is. Bij Bekaert bijvoorbeeld werd het dividend nog niet geschrapt ook al liggen er een paar fabrieken stil. Maar de familie van de oprichter rekent echt op dat dividend.”

“Zo ook zit de staat als grootste aandeelhouder van Proximus te wachten op zijn deel van de winst, en ze kan dat geld goed gebruiken. Zo’n bedrijven verlagen pas hun dividend als het écht niet anders kan.”

Lees ook: Hoe je portefeuille wapenen tegen corona? “Ook goud wordt liever ingeruild voor cash” (+)