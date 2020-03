Onze expert Paul D’Hoore: “Eén topdag op de beurs niet noodzakelijk begin van lange beursstijging”

nu dinsdag (+11,4%) was 15 maart 1933. “Toen was dat de start voor een langverwachte heropleving van de beurs. Maar in 1929, 1931 en 1932 was er telkens een valse start geweest.”

Economie De laatste keer dat het nog harder ging op Wall Street dan nu dinsdag (+11,4%) was 15 maart 1933. “Toen was dat de start voor een langverwachte heropleving van de beurs. Maar in 1929, 1931 en 1932 was er telkens een valse start geweest.”

Nadat de Dow Jones-index eerder deze de grootste stijging op een dag neerzette sinds 1933, dook onze financieel expert Paul D’Hoore in de geschiedenisboeken. ‘De beurs was toen elf dagen dicht gebleven vanwege de paniek op dat moment, en op die dag hield de nieuwe president Franklin Roosevelt zijn eerste toespraak. Dat bleek uiteindelijk het begin van het beursherstel.’

Na een roekeloze stijging in de jaren 20 was de Dow Jones in september van 1929 in vrije val gegaan. Op die fenomenale dag in maart 1933 was het lijden eindelijk voorbij. ‘Wat we dinsdag hebben meegemaakt zou ons tot de gevaarlijke conclusie kunnen leiden dat we nu misschien ook het herstel van de beurzen meemaken. Maar de drie andere beursdagen die nog beter waren voor de Dow Jones vielen in 1929, 1931 en 1932. Dat was drie keer een valse start.’

En dus predikt de beurskenner voorzichtigheid. “Voor iedereen die heel erg optimistisch is: een goeie beursdag van gisteren was niet noodzakelijk de echte nieuwe start van een beursstijging.”

Woensdag zakte de Dow Jones-index niet opnieuw in elkaar. Er kwam een gul pakket maatregelen van de Amerikaanse overheid, waardoor Wall Street voor de eerste keer in een maand twee dagen op rij kon stijgen.