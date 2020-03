Onze expert Paul D’Hoore: “Beurzen zullen nog steeds hele goede met hele slechte dagen afwisselen” Sven Watthy

19 maart 2020

21u25 0 Economie Een beursdag zonder dramatische daling gaf beleggers donderdag tijd om op adem te komen. Maar volgens onze expert Paul D’Hoore valt niet te weten of het ergste nu achter de rug is. Vanaf vandaag laat hij dagelijks zijn licht schijnen over de financiële markten.

Nadat de Europese Centrale Bank 750 miljard euro steun beloofde, konden de aandelenmarkten wat herstellen. ‘Een week geleden sprak de ECB over 120 miljard, en daar hebben de markten slecht op gereageerd omdat ze dat te weinig vonden,' zegt D’Hoore. “Nu is beslist een veelvoud van die som beschikbaar te stellen precies om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende geld heeft.”

Maar de rust op de beurzen is nog niet teruggekeerd. “De beurzen zijn sterk begonnen, nadien verzwakt en op het einde toch nog opgeklauterd. Het wisselt van uur tot uur.”

De beursspecialist van VTM NIEUWS wil ook niet gezegd hebben dat het ergste ondertussen achter de rug is. “Ik denk dat er daarvoor positief medisch nieuws moet komen. Er was vanmorgen positief nieuws: in Wuhan was er geen enkele nieuwe besmetting.”

“Maar in Italië is het probleem nog lang niet opgelost, in Engeland ook niet en in de VS begint het nog maar net. Het lijkt mij de logica zelve dat de beurzen hele goede met hele slechte dagen zullen blijven afwisselen.”

“Logica zit er op dit moment nog niet echt in. Een duidelijke illustratie van die enorme bewegingen is Colruyt: woensdag steeg dat aandeel 20 procent. Het lijkt wel alsof mensen die eerst toiletpapier zaten gehamsterd hebben nu ook aandelen Colruyt hamsterden. Een dag later ging er alweer 14 procent van de koers.”