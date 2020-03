Onze expert Paul D’Hoore: “Banken schieten niet te hulp voor onze schone ogen” Sven Watthy

23 maart 2020

19u32 0 Economie Uw bank staat uitstel voor woon- en bedrijfsleningen toe omdat ze er zelf baat bij heeft dat alles uiteindelijk netjes wordt afgelost. “Banken en overheid hebben elkaar gevonden omdat ze er anders zelf ook het slachtoffer van zouden worden”, zegt financieel expert Paul D’Hoore nadat afgelopen weekend een deal uit de bus kwam.

Zondagnamiddag werd bekendgemaakt dat Belgische banken iedereen tot 30 september uitstel voor afbetalingen zullen toestaan. Ten minste, als ze kunnen bewijzen dat ze in financiële moeilijkheden zitten door het coronavirus.

“De bedoeling is dat die mensen niet in de problemen komen,’ reageert Paul D’Hoore, de geldspecialist van VTM Nieuws. “Want laten we wel wezen: de banken doen dit niet voor de mooie ogen van de klant. Ze doen dit ook om zichzelf te beschermen.”

“Wat moet een bank doen als iemand zijn woonlening niet betaalt? Dan gaan ze dat huis in beslag nemen en proberen te verkopen. Als dat bij veel mensen tegelijk gebeurt weet je dat de huizenprijzen zakken en krijgt de bank in veel gevallen niet terug wat ze ooit heeft uitgeleend.”

“Het is dus een vorm van eigenbelang: veel particulieren in de problemen betekent veel verliezen bij de banken. Door de situatie nu te bevriezen, vermijd je zo’n situatie.”

“De banken kunnen nu de schok opvangen omdat ze na de financiële crisis van 2008 de verplichting kregen om veel meer buffers aan te houden. Maar de bedoeling is eigenlijk niet dat ze nu een schok opvangen. De bank is zijn geld pas kwijt als mensen failliet gaan. De bedoeling is om alles uit te stellen. Wie deze maand zijn lening niet kan afbetalen zal dat later moeten doen. Banken, klanten en overheid zijn erbij gebaat dat het op deze manier gebeurt.”