Onze economie krijgt rake klappen: 126 jobs bedreigd bij Unilever, Bekaert schrapt 281 banen Frank Dereymaeker

28 maart 2019

15u32 2 Economie Levensmiddelenbedrijf Unilever wil zijn Lipton-theefabriek in Vorst sluiten. De hele productie verhuist naar Polen, en daardoor staan 126 banen op de helling. Eerder vandaag raakte bekend dat er daarnaast maar liefst 281 jobs verdwijnen bij staaldraadfabrikant Bekaert, door herstructureringen.

Momenteel telt Unilever in Europa drie theefabrieken; in Engeland, Polen en in België. In de eerste twee worden de theemelanges gemaakt, die naar de Brusselse fabriek worden doorgestuurd waar ze verpakt worden in zakjes en dozen en weer verdeeld worden. Maar de capaciteit van de fabrieken wordt onvoldoende benut, waardoor Lipton aan concurrentiekracht verliest. “Het is ook weinig efficiënt om de melanges eerst naar Brussel te transporteren en nadien opnieuw te distribueren”, zo zegt woordvoerder Freek Bracke.

“Tegelijk zien we dat de theemarkt fragmenteert. We merken dat een toenemend aantal kleine spelers op de markt komt, en dat er zich een verschuiving aftekent van zwarte thee naar meer verfijnde smaken, naar nieuwe theebelevenissen. Om daarop flexibeler en sneller te kunnen inspelen, en onze capaciteit beter te benutten is beslist om de productie te centraliseren in Katowice en de fabriek in Vorst te sluiten.” Dat Vorst het moet afleggen tegen Katowice, heeft voor een deel te maken met de hogere loonkosten in ons land.

Gevolgen beperken

In totaal staan door de sluiting 126 banen op de helling. Naast managementfuncties gaat het hoofdzakelijk om arbeiders. Unilever wil naar eigen zeggen alles in het werk stellen om de gevolgen voor de getroffen werknemers zoveel mogelijk te beperken. In geval van mogelijk banenverlies zal Unilever het nodige doen om ze aan een nieuwe baan te helpen, zo luidt het.

De Lipton-fabriek in Vorst is de enige productievestiging die Unilever in ons land heeft. Unilever, dat verder ook merken als Axe, Ben & Jerry’s, Bertolli, Calvé, Dove, Glorix, Knorr, Lipton, OLA, OMO, Robijn, Sun, Zwan en Zwitsal in portefeuille heeft, telt in ons land momenteel nog circa 450 mensen.

Nog meer donkere wolken

De aankondiging volgde op ander slecht economisch nieuws vandaag: bij staaldraadfabrikant Bekaert dreigen 281 jobs te verdwijnen. De fabriek in het West-Vlaamse Moen sluit de deuren, een deel van de activiteiten verschuift naar Slovakije en Tsjechië. In totaal verliezen 182 arbeiders, 75 bedienden en 24 kaderleden hun job.

“We willen onze competitiviteit verhogen en sneller kunnen inspelen op de noden van onze klanten en de snel veranderende marktontwikkelingen”, klinkt het bij Bekaert. “Meer concurrentie en een te hoge kostenstructuur hebben een nefaste invloed op onze winstmarges. Daarom zijn we genoodzaakt om wereldwijd actie te ondernemen en onze kostenstructuur fors naar beneden te brengen. Het management betreurt de persoonlijke gevolgen van dit plan, maar samen met onze sociale partners zullen we alle opties bekijken om die impact zo beperkt mogelijk te houden.”