Onze budgetexperte legt uit waarom je spaarzame lockdown-gewoontes moet doorzetten: “Het levert je elke week meer dan 100 euro op”

Wist je dat je in je kot heel wat geld kunt besparen, zelfs zonder dat het moeite kost? Sinds de lockdown van kracht is, ben je ongemerkt aan de slag gegaan met nieuwe gewoontes die je veel geld opleveren. Budgetexperte binnen ons geldpanel Sara Van Wesenbeeck vertelt je welke nieuwe goede gewoontes je maar beter blijft volhouden om niet alleen nu, maar ook in de toekomst meer ruimte in je budget te creëren.

1. Maak een boodschappenlijst: je bespaart 20 euro/week

Een pak WC-papier, een bloemkool, vier appelen, een pot choco, zes sneetjes jonge kaas, een brood… Is jouw boodschappenlijst je leidraad om in deze besmettelijke coronatijden zo snel als mogelijk door de winkelrekken te laveren? Als je geld wil besparen, is het maken van een boodschappenlijst alvast een eerste goede gewoonte. Met je lijst in de hand ben je beter voorbereid, koop je minder onnodige producten en doe je minder snel impulsaankopen. Zo kun je tot 30 procent op je uitgaven voor boodschappen besparen. Er is wel één belangrijke voorwaarde: je stopt enkel in je winkelkar wat op je boodschappenlijst staat!

2. Beperk je winkelbezoeken : je bespaart 10 euro/week

We mogen momenteel enkel de deur uit voor essentiële verplaatsingen. En dus beperk je ook je winkelbezoeken. Slim van je, en houden zo, ook na de lockdown. Want als je minder naar de winkel gaat, zul je ook minder uitgeven.

3. Blijf slim solo-shoppen: je bespaart 10 euro/week

Wie wil besparen, gaat best alleen boodschappen doen, zonder kinderen, zonder partner, zonder vriend(inn)en. En laat dit nu net je nieuwe gewoonte zijn, want je gaat in deze coronatijden niet in het gezelschap van anderen inkopen doen. Toegegeven, alleen is maar alleen, maar door je gezelschap word je afgeleid en geef je onbewust meer uit dan je had gepland.

Een zelfgebakken brood kost je ongeveer 1,70 euro, de aankoop van een broodbakmachine inbegrepen. Maar wie zijn brood op de goede oude manier bakt, is nog goedkoper af Sara Van Wesenbeeck

4. Winkel in je kot: je bespaart 5 euro/week

Van de ene op de andere dag kwam er door covid19 een eind aan het gezellige kuieren in de stad, op zoek naar leuke spullen voor jezelf. Omdat het niet anders kan, duik je nu in je kleerkast, in de hoop er ‘nieuwe’ outfits te vinden die je kunt aantrekken voor de videogesprekken met een klant of voor het e-peritief met vrienden. Winkel voortaan wat vaker in je eigen kast(en). Stel nieuwe outfits samen en ga in huis op zoek naar bijpassende accessoires. Ontdek wat je nog in huis hebt en (her)gebruik het in plaats van het nieuw aan te kopen. Winkelen bij jou thuis: verrassend en goedkoop.

5. Bak ze bruin: je bespaart 5 euro/week

Vlaanderen is massaal aan het bakken geslagen: brood, taarten, pannenkoeken, wafels… Je maakt het nu allemaal zelf. Ook met deze nieuwe hobby en gewoonte kun je geld besparen. Een zelfgebakken brood kost je ongeveer 1,70 euro, de aankoop van een broodbakmachine inbegrepen. Maar wie zijn brood op de goede oude manier bakt, is nog goedkoper af. Tel daar ook nog de besparing bij die je met zelfgebakken taarten en koekjes zal realiseren, en ook je portemonnee zal duimen en vingers aflikken.

Verander van elektriciteitsleverancier. Een winst van enkele honderden euro’s ligt momenteel binnen handbereik Sara Van Wesenbeeck

6. Organiseer jezelf: je bespaart 10 euro/week

Net zoals velen heb jij tijdens de lockdown beslist ook de zolder opgeruimd, hebben alle plastic bewaarpotjes in je keuken nu opnieuw een bijpassend deksel en zijn de eenzame sokken weer gematcht. Je spullen, papierwerk én je agenda organiseren en op punt stellen, spijst je portemonnee. Het resultaat? Geen (dure en onnodige) aanmaningen meer voor facturen je niet meer vond en dus niet of te laat betaald hebt, garantiebewijzen vind je meteen terug en je hoeft geen spullen meer dubbel aan te kopen, omdat je ze niet kon terugvinden. En nu je de boel aan de kant gemaakt hebt, denk dan bij je volgende aankoop twee keer na: wil ik dit er echt weer bij?

7. Time is money: je bespaart 20 euro/week

Voor de lockdown zat je te snakken naar meer tijd, nu heb je hem in overvloed. Je tracht de tijd in je kot zo nuttig mogelijk door te brengen, en wie slim is, heeft al tijd geïnvesteerd in zijn (uitgestelde) budgetzaken. Je kunt er grote winst mee scoren:

• Verander van elektriciteitsleverancier (een winst van enkele honderden euro’s ligt momenteel binnen handbereik!)

• Ga na of je niet dubbel verzekerd bent, of je nog belt met het goedkoopste gsm-abonnement

• Actualiseer je autoverzekering (schrap de dure omnium als je auto meer dan vijf jaar oud is)

• Pas te hoge voorschotten op je energie-, gas- en waterfactuur aan

• Leg vanaf nu elke week een (winstgevend) moment in je agenda vast waarop je tijd maakt voor je geldzaken. Zo brengt ook je tijd op.

(Lees verder onder de foto).

8. Beweeg je fit en rijk: je bespaart 20 euro/week

Bewegen en sporten bieden een welkome afwisseling voor het verplichte thuiszitten. Deze nieuwe gewoonte maakt je niet enkel lichamelijk en mentaal fitter, ook je portemonnee wordt er blij van. Wie fit is, moet immers minder vaak naar de dokter en kan zijn medische kosten, zoals de uitgaven voor medicijnen, fors beperken. Gezond en fit blijven, is nu de boodschap: Ga met de fiets naar het werk (vraag dan zeker een fietspremie aan), neem elke middag een actieve pauze, kies voor de trappen in plaats van de lift, zoek een sportbuddy om samen mee te sporten.

9. Boek nu al je staycation: je bespaart de kost van een (dure) reis

Vakantie in eigen tuin, straat, stad of land. Het wordt dé trend van deze zomer. Ook dat ben je nu al volop aan het oefenen: barbecueën op het terras, kamperen in de tuin, je eigen streek verkennen via de fietsknooppunten, op ontdekking in je stad. Maak nu al (samen met het hele gezin) een lijst met leuke goedkope en gratis ideeën voor je staycation.

10. Je bent rijker dan je denkt: je wint 30 euro of meer, eenmalig

Verzamel al het wisselgeld dat in huis rondslingert, en doe er iets leuks mee. Organiseer een schattenjacht met de kinderen: wie kan de meeste centen vinden? Neem daarbij vooral een kijkje in de wasmand, maak de broekzakken leeg en check lades en schalen. Iedereen klaar? Starten maar!

Budget- en organizingcoach Sara Van Wesenbeeck is de bezieler van Barking Dogs.

Een “oorlogstaks” of een Dehaene-bijdrage? Maandag bespreekt fiscaal Michel Maus in ons Geldpanel-dossier 3 oplossingen uit het verleden om de coronafactuur te betalen.

Lees ook:

Moet je volgend jaar extra belastingen betalen op je corona-uitkering? Geldexpert Michel Maus ontwart het fiscale kluwen (+)

Geldexpert Geert Noels legt uit waarom sommige oplossingen spaarders hard zullen treffen: “Coronacrisis raakt vooral hardwerkende Vlaming” (+)

Nooit meer 5 dagen werken na corona? Onze werkexpert Stijn Baert bespreekt de toekomst van onze arbeidsmarkt (+)