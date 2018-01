Onrust in Luik over sluiting Carrefour hypermarkt Belle-Ile: "Andere winkels dreigen meegesleurd te worden" jv

26 januari 2018

15u24

Bron: belga 0 Economie In Luik heerst er onrust over de geplande sluiting van de Carrefour-hypermarkt van Belle-Ile. Die bevindt zich in een shoppingcenter en speelt daar de rol van trekpleister. Als de hypermarkt zou worden gesloten, dreigen nog meer winkels in de problemen te komen, luidt het.



Met de sluiting, tegen juni, zijn zo'n 140 banen bedreigd. Het personeel verkeert in choc. Men had wel ingrepen verwacht, maar geen volledige sluiting van de winkel.



De vakbonden hebben weinig hoop, maar willen toch vechten voor het behoud van banen. Ze roepen de andere winkeliers van de galerie Belle-Ile op om solidair te zijn. Vakbondsafgevaardigde Brigitte Streel (CNE): "Ook zij zijn erg ongerust, want ze zijn zich goed bewust van het feit dat de hypermarkt de motor is voor hun activiteiten, zeker nu er een uitbreiding gepland is". De meeste winkels in galerie Belle-Ile zijn actief in non-food. Bovendien is de huur in het winkelcentrum relatief hoog, stelt Streel.



Morgen vindt er in het Luikse een nieuwe personeelsvergadering plaats, om te beslissen of de acties worden voortgezet. De hypermarkt van Belle-Ile zou morgen alvast gesloten blijven.