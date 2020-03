Onrust bij werknemers maakbedrijven groeit met de minuut: “Nog te veel ondernemingen lijken te wachten op volledige lockdown” Sven Ponsaerts

17 maart 2020

12u46 0 Economie Iedereen moét telewerken. Maar wat als je in de maakindustrie actief bent, en aan een werf, productiemachine of lopende band verbonden bent? De ongerustheid bij de werknemers die elke dag naar de productievestiging moeten neemt met de minuut toe. Hier en daar weigeren sommigen nog aan het werk te gaan. Op heel wat plaatsen blijven mensen massaal afwezig wegens ziekte. “In de industrie is de situatie momenteel zeer explosief, zegt William Van Erdeghem van vakbond ACV Metea. De vakbonden roepen ondernemingen onmiddellijk op het gezond verstand te laten zegevieren. Zelf plannen ze geen acties.

De toestand wordt stilaan onhoudbaar: productiearbeiders pikken het met de minuut minder dat zij, in tegenstelling tot veel bedienen, wél in de onderneming aan de slag moeten blijven, soms met honderden mensen in eenzelfde productieruimte. Het kan toch niet dat de ene werknemer omwille van de aard van zijn job meer wordt blootgesteld dan de andere, zijn de vakbonden het eens. “Als bedrijven niet dringend maatregelen treffen, zullen werknemers zelf tot actie overgaan”, klinkt het.

Onbegrijpelijk dat bedrijven het economische nog steeds laten primeren op de gezondheid William Van Erdeghem, voorzitter ACV Metea

De onrust begon in de autofabrieken. Bij Audi in Vorst is dinsdagochtend tijdelijke werkloosheid ingevoerd na “heel zware druk”. Normaal zou dat pas woensdag gebeuren. “Bij Volvo Trucks en bij Volvo Cars is de toestand enorm gespannen”, zegt de nationaal secretaris van ACV Metaal. “In sommige fabrieken moet men met vier of vijf mensen op een vierkante meter werken. De mensen zijn ongerust. Het is onbegrijpelijk dat bedrijven het economische nog steeds laten primeren op de gezondheid”, stelt Van Erdeghem. In het postsorteercentrum van bpost in Wondelgem (Gent) weigerden een 25-tal chauffeurs vanochtend even aan de slag te gaan.

Andere planeet

Maar ook in kleine bedrijven is dat het geval. “Laat ons in deze horrorsituatie toch het gezond verstand gebruiken”, roept Van Erdeghem op. “Heel wat ondernemingen gaven al het goede voorbeeld. Sommige andere leven schijnbaar nog op een andere planeet, en moeten echt worden wakkergeschud. Het kan hoegenaamd niet de bedoeling zijn dat de mensen zelf het heft in handen nemen, met eventuele stakingen tot gevolg. Bedrijven waar niet volgens de aanbevelingen van de overheid kan worden gewerkt, gaan beter over tot tijdelijke werkloosheid.”

Farmaceutische sector

Ook in de farmaceutische bedrijven – toch een sector waar de productie moet blijven draaien - groeit het ongenoegen bij het personeel. “Heel wat ondernemingen lijken te wachten op een volledige lockdown”, zegt vakbondssecretaris Paul Schoeters (ACV). “Ondertussen is het risico op infectie te groot.” Werknemers staan onder meer bij Novartis en Alcon Lab in Puurs soms met honderden bij elkaar in een klinische room, weet Schoeters. “Een enorme potentiële broeihaard van virussen. We vragen de directies onmiddellijk maatregelen te treffen.” Schoeters denkt aan het stilleggen van bepaalde lijnen of het werken volgens wisselende shiften met minder mensen, waardoor de veiligheidsafstand wel kan worden gerespecteerd. “Zonder snelle maatregelen zullen mensen spoedig in opstand komen, en wellicht zelf tot actie overgaan.”

Werven stilgelegd

Ook onder de bouwvakkers is er momenteel veel ongerustheid”, weet Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACV Bouw, Industrie en Energie (ACVBIE). “Vooral dat zij vaak lang samen onderweg zijn en daarvoor dicht tegen mekaar in camionettes moeten zitten, baart zorgen. Omdat al mensen weigerden dat te doen, staan sommige werkgevers een eigen verplaatsing met de wagen toe.” Maar ook almaar meer grote bouwbedrijven beslissen om de werven te sluiten, en tot werkloosheid over te gaan. Zo zit bij Bouwbedrijf Willemen het merendeel van de 2.400 medewerkers sinds gisteren thuis. Onder meer ook in de beschutte werkplaatsen is de ongerustheid groot. Het leidt ook volgens Vandenberghe tot een onhoudbare situatie: “Nu almaar meer landen in lockdown gaan, dringt een sluiting van de bedrijven zich bijna op. Dan moeten we maar 3 weken in een soort van winterslaap”, aldus Vandenberghe.