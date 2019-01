Onrust bij Tiense Suiker over herstructureringsplannen moederbedrijf Südzucker TVC

30 januari 2019

16u29

Bron: Belga 0 Economie Er is bij de werknemers van Tiense Suiker grote onrust ontstaan, na de aankondiging dat het Duitse moederbedrijf Südzucker vandaag een ingrijpend Europees herstructureringsplan voorlegt aan de toezichtsraad, waarin ook de vakbonden zetelen. De bonden eisen dat er in Tienen een bijzondere ondernemingsraad wordt bijeengeroepen.

Südzucker kondigde dinsdag aan dat het als gevolg van de historisch lage suikerprijzen in de Europese Unie 700.000 ton per jaar minder wil produceren en 100 miljoen euro per jaar wil besparen. Daarbij zijn fabriekssluitingen in Duitsland en elders in Europa niet uitgesloten. De besparingen moeten de impact van de forse prijsschommelingen verminderen.

"Het bericht heeft in de suikerfabriek van Tienen aanleiding gegeven tot heel wat onrust op de werkvloer", zegt vakbondssecretaris Bert Verhoogen (ABVV). "Onze délégués worden bestookt met vragen. Ze hebben de directie gevraagd om een bijzondere ondernemingsraad bijeen te roepen, maar zij wil dat op dit ogenblik nog niet doen omdat er volgens haar nog niets concreets te vertellen valt", aldus vakbondssecretaris Bert Verhoogen (ABVV).

De Tiense Suikerraffinaderij stelt in ons land zowat 600 mensen tewerk en omvat naast twee suikerfabrieken in Tienen en Wanze ook vestigingen die suikerspecialiteiten maken in Antwerpen en Oostkamp en een rasperij in Longchamp.

Südzucker consulteert vandaag de toezichtsraad. De komende weken worden knopen doorgehakt.