Onno van de Stolpe van Galapagos is Trends Manager van het Jaar 2019 SPS

07 januari 2020

21u09

Bron: Belga 0 Economie Onno van de Stolpe van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos is door de lezers van Trends en een jury verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2019. Dat werd bekendgemaakt in Brussels Expo, in aanwezigheid van premier Sophie Wilmès.

De jury, samengesteld uit oud-winnaars, captains of industry, onafhankelijke topspecialisten en redacteurs van Trends, kende de trofee voor de 35ste keer toe aan een bedrijfsleider die met zijn bedrijf een waardevolle bijdrage aan de Vlaamse economie geleverd heeft en hierin een voortrekkersrol gespeeld heeft.

Van de Stolpe (60) volgt KBC-topman Johan Thijs op in de lijst van managers van het jaar. De Galapagos-topman vierde in 2019 de twintigste verjaardag van Galapagos met een miljardendeal met Gilead. Het Amerikaanse farmaconcern investeert 4,5 miljard euro in Galapagos en beloofde gedurende tien jaar geen overnamebod te doen, in ruil voor een groter belang en toegang tot de activa van het Mechelse biotechbedrijf.

De jury lauwert van de Stolpe onder meer ook voor de ontwikkeling van filgotinib, een kandidaat-reumamedicijn dat in september op de markt moet komen, en voor zijn successen in het onderhandelen van deals met grote farmahuizen.

Meer vrouwen

Premier Wilmès sprak de wens uit dat de volgende regering nauw zou samenwerken met de bedrijfswereld. "De regering-Michel heeft de nodige impulsen gegeven voor jobcreatie en het zijn de bedrijven die de extra jobs gecreëerd hebben. Een job biedt de voornaamste sociale bescherming." De premier brak tot slot ook een lans voor meer vrouwen in de bedrijfswereld, maar ook in de politiek. "We hebben lang moeten wachten op de eerste vrouwelijke premier", klonk het.

Ook genomineerd voor de verkiezing van Trends Manager van het Jaar 2019 waren Bart Van Malderen (Drylock Technologies), Tim Van Hauwermeiren (argenx), Annick Van Overstraeten (Lunch Garden), Dirk Coorevits (Soudal), Jan De Witte (Barco), Felix Van de Maele (Collibra), Els Paesmans & Koen Quaghebeur (Globachem), Stefaan Gielens (Aedifica) en Lieve Mostrey (Euroclear).

Aan Franstalige zijde werd Yvan Verougstraete, CEO en oprichter van gezondheidsproductensupermarkt Medi-Market verkozen tot manager van het jaar. Hij volgt Jean-Jacques Cloquet op, die nu co-CEO is bij dierenpark Pairi Daiza.