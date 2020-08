Ongeziene economische krimp van 9,8 procent voor OESO-leden SVM

26 augustus 2020

13u46

Bron: Belga 0 Economie De 37 lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben tijdens het tweede kwartaal een ongeziene economische krimp van 9,8 procent laten optekenen. Dat maakte de OESO zelf bekend.

De impact van de coronapandemie was veel groter dan de krimp met 2,3 procent van het bbp die genoteerd werd tijdens het eerste kwartaal van 2009. Toen vond het hoogtepunt van de financiële crisis plaats.

Bij de G7-lidstaten kende Groot-Brittannië de zwaarste bbp-terugval, met 20,4 procent. Daarna volgde Frankrijk met een krimp van 13,8 procent tijdens het tweede kwartaal. Voor Italië ging het om een terugval met 12,4 procent, voor Canada met 12 procent en voor Duitsland met 9,7 procent.

Voor de VS was de klap iets minder fors (-9,5 procent). In Japan, waar de inperkingsmaatregelen minder fors waren, kromp het bbp met 7,8 procent in het tweede kwartaal.