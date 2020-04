Ongezien: prijs voor een vat Amerikaanse olie daalt onder nul tot -37,36 dollar kv

20 april 2020

17u56

Bron: Belga 92 Economie De prijs voor een vat (159 liter) olie van de Amerikaanse soort WTI (West Texas Intermediate) is vandaag tijdens de handel gekelderd, en kort na 20 uur Belgische tijd onder het nulpunt beland. Bij het afsluiten van de handel kwam de prijs uit op -37,63 dollar. Een negatieve prijs betekent dat olieconcerns handelaars betalen om olie af te nemen, om te voorkomen dat de olieproductie in bepaalde velden stilgelegd moet worden.

Ter vergelijking: in 2011 kostte een vat nog 114 dollar.

De vraag naar olie is gekelderd door de coronacrisis. De extreme koersval toont hoezeer er een overaanbod is op de Amerikaanse oliemarkt, nu de economische activiteit stil is komen te liggen door de coronacrisis. In de Verenigde Staten is de opslagcapaciteit voor olie ondertussen bijna volledig benut.



Momenteel richt de handel zich op termijncontracten voor de levering van olie in de maand mei. Maar daar is vrijwel geen vraag meer naar omdat veel economieën wereldwijd voor een groot deel platliggen. Later deze week richt de handel zich op contracten voor de maand juni. Dan zal de prijs waarschijnlijk weer stijgen.

“Er kan momenteel weinig ingebracht worden tegen tegen deze forse terugval”, zegt Michael Tran, managing director of global energy strategy bij RBC Capital Markets. “Raffinaderijen weigeren steeds vaker vaten en met de Amerikaanse opslagcapaciteit tegen het plafond, zullen de markten verder pijn lijden tot we ofwel de absolute bodem bereiken of de coronacrisis gaat liggen. Het zal ervan afhangen welk van beide eerst komt, maar het lijkt erop dat het dat eerste zal worden.”

Ook de prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging vandaag omlaag, maar wel beduidend minder hard. Daar ging het om een daling van ongeveer 6 procent tot 26 dollar.

Het oliekartel OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen kwamen eerder deze maand overeen de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verlagen om zo de prijzen op te krikken. Maar dat heeft nog maar weinig effect gehad.