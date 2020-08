Onderzoeksrechter moet FNG-dossier volledig uitspitten IB

13 augustus 2020

05u12

Bron: Belga 0 Economie Het parket van Antwerpen heeft een onderzoeksrechter de opdracht gegeven grondig te onderzoeken welke misdrijven zijn gepleegd bij de failliete modegroep FNG. De onderzoeksrechter zal lang niet alleen uitvlooien of bij FNG sprake was van marktmanipulatie, maar ook of andere misdrijven zijn gepleegd. Dat meldt De Tijd vandaag.

Op 8 juli overhandigde de FSMA haar dossier over FNG aan het Antwerpse parket. In een persbericht maakte de FSMA alleen gewag van aanwijzingen van mogelijke marktmanipulatie onder het vorige management van FNG. Maar het Antwerpse parket ziet nog meer potentiële misdrijven in de lijvige bundel die de FSMA aan het gerecht gaf, bevestigt de parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Het gaat ook om valsheid in geschrifte en het gebruik van die valse stukken, valsheden in de jaarrekening en het gebruik daarvan, het verhinderen van het onderzoek van de FSMA naar FNG én misbruik van vennootschapsgoederen. Als het tot vervolgingen komt, riskeren de verdachten tot wel tien jaar cel.

Het gerechtelijk onderzoek is volgens de krant niet alleen gericht op het voormalige management van FNG: het oprichterstrio Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Op basis van de stukken in het dossier worden nog meer mensen geviseerd, luidt het. Maar volgens het Antwerpse parket is het te vroeg om die andere namen publiek te maken, omdat het speurwerk nog meer mensen in het vizier kan brengen of anderen kan vrijpleiten.