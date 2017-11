Onderzoek: vrouwen moeten 217 jaar wachten om evenveel te verdienen als mannen JC

14u28

Bron: Reuters ANP XTRA Economie Vrouwen moeten nog meer dan tweehonderd jaar wachten om evenveel te verdienen als mannen en evenwaardig behandeld te worden op het werk. Dat stelt nieuw onderzoek, dat de grootste kloof in bijna tien jaar blootlegt.

Het World Economic Forum becijferde dat er nog steeds een economische kloof van 58 procent bestaat tussen beide geslachten. Met andere woorden: vrouwen verdienen maar net meer dan de helft van mannen. De cijfers zijn gebaseerd op basis van de tewerkstellingsgraad, de inkomens en doorgroeimogelijkheden.

Erger nog is dat de Zwitserse vzw voor het tweede jaar op rij een toenemende ongelijkheid heeft vastgesteld. "In 2017 zouden we geen beweging naar méér genderongelijkheid meer mogen zien", zegt Saadia Zahidi van het World Economic Forum. "Gendergelijkheid is een morele en economische verplichting. Sommige landen begrijpen dat en zien nu resultaten van de maatregelen die ze genomen hebben."

Maar nog geen enkel land is erin geslaagd de kloof tussen man en vrouw te dichten. IJsland, Noorwegen, Finland, Rwanda en Zweden doen het op vier vlakken het best: onderwijs, gezondheid, economische kansen en politieke macht. Het slechtst scoren Jemen, Pakistan, Syrië, Tsjaad en Iran.

Onderwijs

Twee jaar geleden stelde het World Economic Forum nog dat de economische gelijkheid een feit zou zijn over 118 jaar, vorig jaar was de prognose 170 jaar. Vandaag liggen de kaarten nog ongunstiger. Pas over 217 jaar zullen vrouwen evenveel verdienen als mannen, klinkt het nu.

In het onderwijs staan vrouwen er beter voor: daar kan de kloof gedicht zijn in amper dertien jaar. Op het vlak van politieke macht zal dat 99 jaar duren.