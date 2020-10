Ondernemingsrechtbank wijst overname en doorstart Wibra af Redactie

08 oktober 2020

10u48

Bron: Belga 0 Economie De ondernemingsrechtbank in Dendermonde heeft het overnameplan van de verlieslatende warenhuisketen Wibra niet goedgekeurd. De Nederlandse eigenaars mikten op een doorstart van 36 van de 81 winkels. Volgens de bonden zal het bedrijf nu de boeken moeten neerleggen, maar Wibra zelf bekijkt nu hoe het verder moet en ziet nog steeds toekomst in België.

"Als BBTK (Belgische vakbond voor bedienden, technici en kaders, red.) betreuren wij het verlies van 439 arbeidsplaatsen en vooral de factuur die doorgeschoven wordt naar de maatschappij via het fonds van sluiting van ondernemingen", klinkt het bij de socialistische vakbond. ACV Puls voegt eraan toe dat de directie niet bereid zou zijn geweest om de opgebouwde rechten over vakantiegeld en eindejaarspremie uit te betalen. "Dit is volgens de rechtbank tegen de geldende wetgeving." De christelijke vakbond betreurt dat werknemers in onzekerheid blijven zitten.

De winkelketen wordt nu in de richting geduwd om een faillissement aan te vragen voor alle 81 Belgische winkels, klinkt het ook in een persbericht. "De winkelketen blijft er echter van overtuigd dat voor een aanzienlijk deel van de winkels een duurzame toekomst in België mogelijk is.”



"We zullen dan ook in de komende dagen nagaan hoe we in de huidige omstandigheden en met een vergelijkbaar aantal winkels en personeelsleden, zoals ook voorgesteld in de 'WCO-procedure', verder kunnen. We zullen daartoe opnieuw in overleg treden met de gerechtsmandatarissen. Indien dit geen oplossing biedt, overwegen we om een faillissement aan te vragen. Dit zal in ieder geval de afhandeling versnellen en een doorstart op korte termijn mogelijk maken", zegt Bas Duijsens, gedelegeerd bestuurder Wibra België, in het persbericht.

Wibra België is zwaar verlieslatend. Eind juli vroeg het bedrijf de gerechtelijke reorganisatie aan. De keten wilde met 36 van de 81 winkels, het hoofdkantoor in Temse en 183 van de huidige 439 medewerkers een doorstart maken.