Ondernemingsrechtbank spreekt faillissement FNG, moederbedrijf van Brantano, uit ADN

03 augustus 2020

11u15

Bron: Belga 24 Economie De ondernemingsrechtbank van Mechelen heeft 20 vennootschappen van de FNG-groep maandag failliet verklaard.



De rechtbank heeft maandag eveneens de procedure van gerechtelijke reorganisatie beëindigd voor Brantano NV, FNG International NV en Market Retail Belgium. Daarnaast werd een college van vier curatoren aangesteld: meesters Geert van Deyck, Marc Joris, Nick Peeters en Annelies Hellemans zullen de afhandeling van het faillissement in goede banen leiden. Later meer.



