Ondernemingsrechtbank bekrachtigt reddingsplan Comics Station jv

08 november 2019

20u32

De Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft het reorganisatiedossier voor indoor pretpark Comics Station in Antwerpen Centraal gehomologeerd. Daarmee is het reddingsplan waarmee de schuldeisers twee weken eerder akkoord gingen, officieel.

Sinds juli was het themapretpark rond stripfiguren, dat in 2017 opende, beschermd tegen schuldeisers. Door een verlieslatend eerste jaar en tegenvallende bezoekersaantallen in de daaropvolgende zomer, zit het park al geruime tijd in financiële moeilijkheden.

Bij het vervallen van de bescherming eind oktober legde het management een reddingsplan voor aan de schuldeisers. Die keurden het plan goed. De Antwerpse ondernemingsrechtbank homologeerde het plan vandaag, bevestigt persmagistraat Frank Vennekens.

Ondertussen wordt verder onderhandeld met kandidaat-overnemers. Om de gesprekken niet te schaden, wordt niet gecommuniceerd over de identiteit van de geïnteresseerden.