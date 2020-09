Ondernemingen in sociale economie voortaan ook recht op herstelkrediet kv

13 september 2020

06u22

Bron: Belga 0 Economie Ondernemingen in de sociale economie die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zitten, kunnen voortaan een voordelige lening aanvragen. Het gaat om maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie ondernemingen en activiteitencoöperaties. "Ook ondernemingen in de sociale economie worden hard getroffen door de coronacrisis. Om de tewerkstelling van kansengroepen voldoende te garanderen en de bedrijven extra financiële ademruimte te bieden, wordt het nu mogelijk om een gunstige lening aan te vragen", aldus Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V).

Tijdens de coronacrisis werden ook de maatwerkbedrijven en ondernemingen met een sociale doelstelling hard getroffen. De vraag naar producten en diensten werd (tijdelijk) stopgezet of verminderde aanzienlijk waardoor de productie of dienstverlening de voorbije maanden niet op volle toeren kon draaien.

De helft van alle ondernemingen met een sociale doelstelling werken nu opnieuw aan meer dan 70 procent, terwijl in het begin van de crisis de helft van de ondernemingen aan 20 procent werkte. Ook de tijdelijke werkloosheid in de sector is aanzienlijk gedaald van 80 procent in het begin van de crisis naar minder dan 20 procent vandaag.



Ondernemingen met een sociale doelstelling kunnen via de erkende sociale financiers Trividend en Hefboom dankzij het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) op verschillende manieren geld lenen. Dat kan onder andere via kredieten voor specifieke dossiers en microkredieten.

Om ondernemingen extra financiële ademruimte te geven, wordt het nu ook mogelijk een gunstig herstelkrediet corona aan te vragen Dat is een voordelige lening van minimum 50.000 euro en maximum 250.000 euro voor een maximale looptijd van 5 jaar. De terugbetaling van het kapitaal kan een jaar uitgesteld worden en de rente varieert in principe tussen 1 en 3 procent. De bedrijven kunnen die nieuwe voordelige financiering aanvragen via een erkende sociale financier in de sector.