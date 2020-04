Ondernemersvertrouwen neemt "duizelingwekkende" duik naar laagste punt ooit LH

24 april 2020

15u19

Bron: Belga 0 Economie Het vertrouwen van de Belgische ondernemers in de economie is in april "duizelingwekkend" gedaald onder invloed van de coronacrisis en op het laagste niveau ooit beland. Dat heeft de Nationale Bank (NBB) bekendgemaakt.

De indicator duikt naar -36,1, ruim 25 punten onder het niveau van maart. "In elk van de bevraagde bedrijfstakken antwoordde het gros van de ondernemers negatief op alle vragen die de indicator bepalen. Bovendien blijft, over alle bedrijfstakken heen, geen enkele activiteit gespaard", aldus de Nationale Bank. "Zelfs de handel in levensmiddelen ontsnapt niet aan de algemene daling van deze maand.”

Het sentiment verslechterde het meest bij de ondernemers uit de diensten aan ondernemingen, gevolgd door die uit de handel. In de verwerkende industrie en de bouwnijverheid daalde het vertrouwen sterk, alleen in iets minder mate.



Eerder deze week was ook het consumentenvertrouwen ingestort. Ook die indicator kende de grootste daling ooit en belandde op -26. Dat was net geen laagterecord.

