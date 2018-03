Ondernemersvertrouwen fors verzwakt in maart jv

22 maart 2018

15u27

Bron: belga 0 Economie Het vertrouwen van de Belgische ondernemer is in maart stevig gedaald, na een stabilisering in februari op het hoogste niveau sinds april 2011. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven die de Nationale Bank heeft vrijgegeven. De indicator die het ondernemersvertrouwen meet, kwam in maart uit op 0,1, tegenover 1,9 in februari.

Het ondernemingsklimaat is in het bijzonder verslechterd in de dienstverlening aan bedrijven, waardoor de verbeteringen van de vorige twee maanden volgens de Nationale Bank volledig tenietgedaan zijn. In de verwerkende nijverheid en de bouwnijverheid was de daling minder sterk. Enkel de handel ontsnapt aan de heersende malaise.

In de dienstverlening aan bedrijven kwam het vertrouwensverlies tot uiting in alle componenten van de indicator, maar vooral in de vooruitzichten betreffende de algemene marktvraag, die voor de tweede opeenvolgende maand verslechterden. In de verwerkende nijverheid is de conjunctuurverzwakking te wijten aan een aanzienlijke neerwaartse bijstelling van de werkgelegenheidsvooruitzichten en, in mindere mate, aan een negatievere beoordeling van de totale orderpositie.

De lichte achteruitgang in de bouwnijverheid is het gevolg van een inkrimping van het orderbestand en een verminderde benutting van het materieel.

In de handel, tot slot, vloeit het vertrouwensherstel voort uit optimistischere vraagvooruitzichten, die gepaard gingen met een aanzienlijke verwachte toename van de bestellingen bij de leveranciers.