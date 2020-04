Ondernemersorganisatie hekelt gebrekkige communicatie van overheid: “Nog steeds onduidelijk wie over vier dagen mag starten” HAA

30 april 2020

16u07

Bron: NSZ 2 Economie “Het ministerieel besluit dat aangeeft welke ondernemingen in welke fase van de exitstrategie open zullen mogen gaan, is zes dagen na de laatste Veiligheidsraad nog steeds niet gepubliceerd”, hekelt Christine Mattheeuws, voorzitter van de ondernemersorganisatie NSZ. “De weg naar de heropbouw start met duidelijke communicatie van de overheid, en die ontbreekt nu”, bekritiseert ze.

“Er wordt gecommuniceerd dat bedrijven op 4 mei opnieuw kunnen starten. Maar wat betekent dat? Wat met vertegenwoordigers van die bedrijven, wat met makelaars? Wat zijn de voorschriften voor vervoer in camionettes? En mogen werken worden uitgevoerd in bewoonde gebouwen?”



De lijst met vragen is lang, zo blijkt uit het persbericht dat het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen donderdag de wereld instuurde. “Ondernemers hadden van bij het begin heel wat begrip, maar nu is dat door alle onduidelijkheden omgeslagen naar frustraties, en voelen ze dat ze in de steek worden gelaten.”

Groen licht, maar nog onduidelijkheid troef

Woensdagavond gaf de federale regering groen licht om bedrijven vanaf maandag 4 mei te laten heropstarten, mits de nodige veiligheidsvoorschriften. “De regering meldt het ministerieel besluit vandaag (30 april) te publiceren. Dat is bijna een week na de vorige Veiligheidsraad en slechts drie dagen voor de startdatum van 4 mei. Dat geeft ondernemingen bijzonder weinig tijd om zich voor te bereiden”, meldt Mattheeuws.



“Bovendien is het nog steeds niet duidelijk over wie het gaat en blijven heel wat sectoren en beroepen in het ongewisse. Bedrijven mogen vanaf 4 mei heropstarten, maar wat met zelfstandige handelsvertegenwoordigers en makelaars die voor/met die bedrijven werken? Wat zijn de voorschriften om met meerdere personen in één camionette te zitten? Wat gebeurt er met bijvoorbeeld privé-sauna’s en kunnen bouwwerken bij particulieren plaatsvinden? En wat met gespecialiseerde carwashes voor bedrijfsvoertuigen?”

Wij worden al weken overstelpt met vragen van ondernemers die niet weten of hun zaak de activiteiten kan hervatten of niet Christine Mattheeuws (NS

“Gebruik in elke fase dezelfde lijst”

Mattheeuws roept op om de bestaande beroepenlijst (de NACE-codes) te gebruiken om te communiceren welke ondernemingen wanneer mogen heropstarten. “En gebruik in elke fase in deze crisis dezelfde lijst. Ondernemers worden geacht om de beroepenlijst met NACE-codes te kennen om premies aan te vragen. Waarom gebruikt de overheid dan niet simpelweg diezelfde lijst? Dat vermijdt discussies over het al dan niet recht hebben op steunmaatregelen. En zo worden geen beroepen over het hoofd gezien. Ook al zegt de overheid om nog niet open te gaan, de ondernemers weten dan tenminste wat de concrete afspraken zijn.”

“En publiceer die tijdig”, vult Mattheeuws aan. “Nu blijven heel veel ondernemers kort voor de heropstart in het ongewisse. Naast de financiële aderlating zorgt dit voor een extra psychologische druk. Dit zorgt voor heel wat frustraties en ondernemers voelen zich in de steek gelaten.”

Huiswerk beter maken

“Het NSZ roept de overheid heel uitdrukkelijk op om haar huiswerk bij nieuwe publicaties beter te maken. En daar bieden wij gerust onze steun voor aan”, gaat Mattheeuws verder. “Wij worden al weken overstelpt met vragen van ondernemers die niet weten of hun zaak de activiteiten kan hervatten of niet. De weg naar de heropbouw start met duidelijke communicatie van de overheid en dat ontbreekt nu, besluit Mattheeuws.

