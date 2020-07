Onderhandelingen over historisch Europees relanceplan in hogere versnelling ADN

02 juli 2020

Bron: Belga 0 Economie De onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting en het relancefonds gaan de laatste rechte lijn naar de cruciale Europese top van 17 en 18 juli in. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft de voorzitters van de Europese instellingen uitgenodigd voor overleg op 8 juli. In de tweede helft van volgende week wil de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel een compromis op tafel leggen.

Op 17 juli reizen de Europese staatshoofden en regeringsleiders voor het eerst in maanden naar Brussel in een poging om een gemeenschappelijk antwoord op de economische schok van de coronapandemie te formuleren.

Gigantische belangen

Er staan gigantische belangen op het spel: met een nieuwe meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar en een historisch relancefonds wil de Europese Commissie liefst 1.850 miljard euro in stelling brengen om de Europese economie erbovenop te helpen.



In een statement beklemtoont voorzitter von der Leyen donderdag hoe belangrijk het is dat er snel een akkoord onder de lidstaten en nadien met het Europees Parlement wordt gevonden. De noden zijn hoog en in deze ongeziene crisis is een snel en krachtdadig antwoord nodig om het vertrouwen in het Europese project te vrijwaren. “Er is sterk politiek leiderschap vereist om dit werk snel en succesvol af te ronden”, betoogt de Duitse.

In de aanloop naar de top gaat von der Leyen op 8 juli de violen stemmen met Michel, Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, wiens land momenteel het voorzitterschap van de Europese ministerraden behartigt. De vier gaan een stand van zaken opmaken en de ultieme fase van de onderhandelingen voorbereiden.

Rol van Charles Michel

Het is in eerste instantie aan Michel om de staatshoofden en regeringsleiders op dezelfde lijn te krijgen. Met een onderhoud met de Franse president Emmanuel Macron rondt Michel donderdag een eerste bilaterale gespreksronde met alle leiders af.

De algemene teneur: vrijwel iedereen wil in juli een doorbraak forceren, maar de standpunten in deze hypercomplexe onderhandelingen liggen nog steeds ver uiteen.

Zuinige landen

lIn de tweede helft van volgende week wil Michel een eerste compromisvoorstel op tafel leggen. Aan de ambassadeurs van de lidstaten onthulde de Belg woensdag al enkele van zijn intenties. Michel zou eraan denken om het plafond van de meerjarenbegroting wat te verlagen in vergelijking met het bedrag van 1.094 miljard euro waarmee hij in februari een deal probeerde te forceren.

Samen met het behoud van een korting op hun bijdrage aan de Europese begroting moet die intoming van de budgettaire uitgaven de zuinige vier (Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken) wat gunstiger stemmen.

De omvang van het historische relancefonds zou Michel wel verdedigen. Bedoeling is om samen 750 miljard euro te lenen op de kapitaalmarkten en die fondsen te investeren in die sectoren en regio’s waar de coronapandemie het hardst heeft toegeslagen. Italië en Spanje zouden de grootste begunstigden zijn. De Commissie stelt voor om 500 miljard euro in subsidies uit te keren, en de overige 250 miljard euro in de vorm van leningen.

Ook dat voorstel stuit op verzet bij de zuinige landen. Zij verkiezen leningen. Frankrijk en Duitsland gaan dan weer voor 500 miljard euro aan subsidies.

Sleutelen aan criteria

In die discussie houdt Michel zijn kaarten voorlopig dicht tegen de borst, maar de oud-premier is wel aan het sleutelen aan de criteria voor de toewijzing van het geld. Dat moet de Belgische diplomatie als muziek in de oren klinken, want ons land maakte bezwaar tegen de criteria van de Commissie, en meer bepaald met de nadruk op de werkloosheidscijfers van de voorbije jaren. Die zouden te weinig rekening houden met de reële impact van de coronacrisis.

Michel stelt nu voor om de eerste 70 procent van de fondsen te verdelen op basis van de criteria van de Commissie. In 2022 zou dan de daling van het bruto nationaal product van de lidstaten in 2020 en 2021 als criterium ingevoerd worden voor de toewijzing van de overige 30 procent. In dat “dynamische model” zou dan ook de concrete impact van het Britse vertrek uit de Europese eenheidsmarkt eind dit jaar weerspiegeld kunnen worden. Ook dat is een belangrijk punt voor België, dat als nauwe handelspartner van de Britten zwaar in de klappen dreigt te delen.

