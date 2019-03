Ondanks Trumps beloftes: Amerikaanse handelstekort op hoogste niveau in tien jaar Tekort met China was nooit groter TT

06 maart 2019

18u36

Bron: Reuters, ANP 0 Economie Ondanks het protectionistische beleid van de Amerikaanse president Donald Trump is het handelstekort van de Verenigde Staten in december naar het hoogste niveau in tien jaar gestegen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel in Washington bekendgemaakt. Vooral met China was het tekort nooit groter.

Een tekort op de handelsbalans ontstaat wanneer een land meer diensten en goederen invoert, dan dat het uitvoert. President Trump maakte van het verminderen van het Amerikaanse tekort een van de speerpunten van zijn campagne in 2016 en van zijn economisch beleid sinds zijn aantreden.



Zo kwamen er op bepaalde producten die ingevoerd werden forse heffingen. Bedoeling was dat Amerikaanse bedrijven opnieuw zelf meer zouden produceren, en minder zouden invoeren uit het buitenland. Dat zou meer Amerikaanse jobs moeten opleveren. Motorfabrikant Harley-Davidson werd bijvoorbeeld hard getroffen door importheffingen op staal en aluminium dat vanuit Europa werd ingevoerd.

Nooit eerder hoger tekort met China

Nu blijkt dat Trumps beleid het tekort bovendien niet terugdringt, integendeel. Het tekort in december steeg met 9,5 miljard tot 59,8 miljard dollar (52,8 miljard euro). Het gaat om het grootste maandtekort sinds oktober 2008.



Ook over heel 2018 kwam het handelstekort op het hoogste niveau in tien jaar tijd uit, met 621 miljard dollar. Het gaat om een stijging met 12,5 procent of 68,8 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder.



Ook het tekort met China, waarmee Trump een echte handelsoorlog uitlokte, was nooit hoger met 419 miljard dollar, en dat ondanks importheffingen ter waarde van 250 miljard dollar, een stijging van 11,6 procent op een jaar tijd.



De import nam in de VS forser toe dan elders, waardoor het tekort groter werd. De export had dan weer te lijden onder de hoge koers van de dollar en extra heffingen. China bijvoorbeeld sloeg terug met 110 miljard dollar aan heffingen voor Amerikaanse producten als sojabonen.