Onbelast bijverdienen: NSZ haalt uit naar politici die "kleine zelfstandigen laten stikken" FT

17u19

Bron: Belga 0 CYNTHIA BOLL/Hollandse Hoogte Een gepensioneerde of iemand die vier vijfde werkt en bijles geeft, kan binnenkort een extra centje verdienen. Economie Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) meent dat de maatregel die onbelast bijverdienen mogelijk maakt, kan leiden tot "deloyale concurrentie" in bepaalde sectoren. Voorzitter Christine Mattheeuws haalt uit naar de politici die de kleine zelfstandigen laten stikken.

Als het van de regering afhangt, mogen gepensioneerden en mensen die vier vijfde werken binnenkort 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen. Dat kunnen ze met bepaalde activiteiten zoals klusjes, kinderopvang of het geven van bijles. Het NSZ vreest dat het systeem zal leiden tot oneerlijke concurrentie met een aantal kleine zelfstandigen. Want zij kunnen niet onbelast bijverdienen in de sector waarin ze actief zijn.

"U geeft hier carte blanche aan al degenen die vier vijfde willen werken en toch nog willen bijklussen. Werkgevers en zelfstandigen lopen op die manier met nog meer zorgen rond. Voor ons kan dit niet. Als u een systeem creëert, zorg er dan voor dat u geen onderscheid maakt tussen werknemers die dezelfde activiteit kunnen doen en bijklussen, en zelfstandigen die dat niet kunnen", zei Mattheus bij de hoorzitting in de Kamercommissie Sociale Zaken.

Open communiceren

Het NSZ waarschuwt zelfs parlementsleden. "Binnenkort zijn er verkiezingen. Ik vind dat wij heel transparant moeten communiceren wie voorstander is en wie tegen, wie aan onze kleine zelfstandigen denkt en wie niet", zei Mattheeuws nog. "Alle politieke partijen, van welke kleur ook, die onze kleine zelfstandigen helpen, zal ik in grote letters vermelden in ons vakblad. De politieke partijen die onze kleine zelfstandigen laten stikken, zal ik eveneens vermelden. Dat is transparantie en eerlijkheid. Wij verdedigen onze kleine zelfstandigen en wij willen hun boterham niet laten afnemen."

De bewuste maatregel, op de regeringstafel gelegd door Open Vld, maakt deel uit van de relancewet die verschillende Kamercommissies momenteel bespreken. Het is tot nu toe nog niet duidelijk of die relancewet - die de vennootschapsbelasting, effectentaks en onbelast bijverdienen bundelt - nog voor Kerstmis door het parlement geraakt.